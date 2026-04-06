PRERANI ODLAZAK

Plenković izrazio sućut: S tugom sam primio odlazak Vlatka Cvrtile. Bio je izniman čovjek

'Uz izniman doprinos akademskoj zajednici, svoje je znanje, iskustvo i stručnost stavio na raspolaganje i državi, surađujući s Uredom predsjednika Republike', komentirao je predsjednik Vlade

U nedjelju je u 61. godini preminuo Vlatko Cvrtila, sveučilišni profesor i stručnjak za geostrategiju i sigurnost. Imao je zdravstvenih problema zbog čega je hitno završio na operaciji. Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je sućut u povodu smrti profesora.

- S tugom sam primio vijest o preranom odlasku profesora Vlatka Cvrtile, uvaženog hrvatskog stručnjaka za sigurnost i međunarodne odnose. Generacije studenata kojima je predavao pamtit će ga kao predanog profesora i mentora, a šira javnost kao istaknutog analitičara čiji su stručni uvidi pridonosili boljem razumijevanju složenih međunarodnih odnosa i ključnih svjetskih zbivanja, osobito u razdobljima kriza i globalnih izazova - komentirao je pa dodao:

Gordan Jandroković: 'Cvrtila je ostavio značajan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici'
Gordan Jandroković: 'Cvrtila je ostavio značajan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici'

Uz izniman doprinos akademskoj zajednici, svoje je znanje, iskustvo i stručnost stavio na raspolaganje i državi, surađujući s Uredom predsjednika Republike, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, osobito u procesima važnima za nacionalnu sigurnost i euroatlantske integracije. U ovim tužnim trenucima za obitelj, prijatelje, kolege i studente profesora Cvrtile, uime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam duboku sućut i iskreno suosjećanje.

