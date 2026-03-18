Plenković: Dizanje rejtinga od koristi za državu, ali i građane

Piše HINA,
Održana 154. sjednica Vlade RH | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Podizanje kreditnog rejtinga znači povoljnije zaduživanje države, a pozitivno će se odraziti i na građane, rekao je u srijedu na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske prema agenciji Standard & Poor's s A- na A sa stabilnim izgledima, vrlo je snažan financijski i gospodarski signal da je Hrvatska politički stabilna te da je je osigurala kontinuitet koji omogućuje reformske napore i investicije, rekao je Plenković. 

To je, kako je rekao, kreditni rejting koji znači jasan signal ulagačima i donosi povoljnije zaduživanje države, odnosno povoljnije kamate na različite kredite koje Hrvatska kao država uzima na međunarodnim tržištima.

To znači povoljnije ozračje i dobre reference za hrvatske gospodarstvenike, banke, a sukladno tome će se reflektirati i na građane, rekao je Plenković. 

Oslikavajući važnost povoljnog kreditnog rejtinga, Plenković je rekao da je Hrvatska, kada je kreditni rejting imala u razini "smeća", za servisiranje kamata za javni dug izdvajala oko 3,5 posto BDP-a godišnje, a danas izdvaja 1,5 posto BDP-a.

Razlika između 3,5 i 1,5 posto su dva postotna boda BDP-a, a to je iznos koji Hrvatska danas izdvaja za obranu, rekao je Plenković.

Javno upravljanje javnim financijama, reforme, investicije, članstvo u Eurozoni, članstvo u Schengenu, a sutra i članstvo u OECD-u znače viši kreditni rating, rekao je Plenković. 

Sve to govori o jasnom razvojnom smjeru zemlje, a onda je i više fiskalnog prostora za ulaganje u prioritete, a danas su to sigurnost i obrana, dodao je.

Agencija S&P podigla je u petak dugoročnu kreditnu ocjenu u stranoj i domaćoj valuti za Hrvatsku s 'A-' na 'A', uz stabilne izglede.

Prema mišljenju agencije, kontinuirane reforme i ulaganja, uz podršku EU-ovog instrumenta za oporavak i otpornost te nadolazećeg pristupanja OECD-u, nastavljaju jačati ekonomsku otpornost i dugoročne izglede za gospodarski rast Hrvatske.

S&P predviđa stabilan rast BDP-a, u prosjeku 2,7 posto godišnje u razdoblju od 2026. do 2029. godine.

