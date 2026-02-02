Plenković: Broncu je osvojila Hrvatska, a ne Grad, Tomašević neka popije čaj, da se smiri

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a Andrej Plenković se oglasio o dočeku te rekao da su jutros na telefonskoj sjednici Vlade odlučili preuzeti organizaciju svečanog dočeka, s obzirom na to da se jučer navečer saznalo da je došlo praktički do otkazivanja predviđenog dočeka reprezentativaca zbog očitog neslaganja između Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza.

- Prošle godine je na inicijativu rukometaša na dočeku pjevao i Thompson. Nemam dojam da je bilo ikakvih incidenata. Svi su bili jako zadovoljni. Njegova pjesma je postala svojevrsna himna rukometaša - rekao je.

- Ovaj puta Grad Zagreb, za razliku od lani kad je Vlada snosila 50 posto troškova, uopće nije kontaktirao Vladu. Nama je to bilo vrlo neobično. Osobno sam smatrao da je sve u redu.- Pjesme koje su oni dogovarali su potpuno nesporne, nisu u suprotnosti s onim što je zagrebačka Skupština odlučila prije tri mjeseca - rekao je premijer i dodao da Vlada nije htjela dopustiti da ostane veliki ponor između hrvatskog naroda, hrvatskih sportaša i hrvatskih domoljubnih pjevača.

- Zbog toga smo jutros preuzeli organizaciju - kaže.

- Ako Grad nije u stanju organizirati doček, praktički copy-paste lanjskog dočeka, Vlada je tu da to može i treba. Vlada sukladno Ustavu i zakonima je najviše tijelo izvršne vlasti. Radimo ono što svaka odgovorna hrvatska Vlada treba raditi - poručio je.

Kaže kako je u tijeku "cjelodnevno naricanje i plakanje" od strane Tomaševića, SDP-a i predsjednika Milanovića te da je sve to dio "strategije kaosa".

Na pitanje zašto od Grada nije tražio dozvolu Grada, rekao je:

"Žao mi je da je Tomašević uzrujan. On je mene zvao jutros. Ja sam bio na sastanku, ali nisam čekao kao Milanović, nego sam mu se javio odmah. Objasnio sam što radimo i zašto to radimo. Vlada ima svoje ovlasti da ovo napravi. Broncu nije osvojila reprezentacija grada, nego hrvatska reprezentacija", istaknuo je i potvrdio da će velik dio dio Vlade i ministara biti na dočeku.

Na pitanje koji dokument dozvoljava Vladi da organizira ovaj doček, premijer odgovara "pročitajte ga s weba Vlade. Vi ste dovoljno dovitljivi da možete otić na web Vlade, ali ako baš želite da ja čitam - članak 31. stavak 3. Zakona o Vladi, članak 4., stavak 3. Zakona o javnom okupljanju.

Na optužbe za državni udar iz smjera oporbe, odgovorio je: "Vanredno je stanje, vojska samo što nije izašla. Smiješno. Ja znam da njima nije lako, 10 godina u oporbi. Hrvatska ide naprijed, oni bi htjeli doći na naše mjesto, no morat će se malo načekati. A Tomaševiću savjetujem da popije jedan čaj, da se malo smiri."



