Plenković: 'Hrvatska je među šest zemalja s padom inflacije'

Hrvatska je jedna od šest zemalja europodručja u kojima je inflacija u svibnju pala, nasuprot 13 zemalja u kojima je porasla, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković u uvodu vladine sjednice. Podsjetio je na podatke Državnog zavoda za statistiku objavljene u utorak, prema kojima je u svibnju stopa inflacije iznosila 5,2 posto u odnosu na svibanj 2025. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest travanj ove godine, pala za 0,2 posto. Tako je prekinut višemjesečni trend ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini, koji je, dominantno pod utjecajem cijena energije, kulminirao s travanjskih 5,8 posto, što je bila najviša stopa inflacije od listopada 2023. godine. "U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj, a mi smo jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad", rekao je Plenković.

Tome prema njegovim riječima pridonosi ograničavanje cijena naftnih derivata.

Vlada je i u ponedjeljak, rekao je, donijela odluke o ograničenju cijenama eurosupera, eurodizela, plavog dizela te plina za boce i spremnike, čime, kako je rekao, pridonosi smanjenju inflatornih pritisaka.

Podsjetio je da od 1. lipnja građani imaju mogućnost pristupiti središnjem registru stanovništva. Ocijenio je da je to važan iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave, koji će omogućiti kvalitetnije usmjeravanje i podešavanje raznih mjera i potpora u kriznih situacijama. Od 1. siječnja 2027. taj registar postat će službena osnova za ostvarivanja socijalnih i drugih prava, a zbog njegova ažuriranja nepotreban će postiti klasični popis stanovništva.