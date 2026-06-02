SDP i Možemo: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković

Inflacija u Hrvatskoj ima svoje ime i prezime, to je Andrej Plenković koji se, umjesto promjenom razvojnog modela Hrvatske, u zadnjih deset godina bavio partikularnim interesima svoje stranke, poručili su u utorak zastupnici SDP-a i Možemo.

''Inflacija u Hrvatskoj ima svoje ime i prezime, a to je Andrej Plenković koji je politikom nečinjenja, politikom popuštanja i politikom okupacija institucija dopustio da imamo jednu od najvećih stopa inflacije'', rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na konferenciji za medije na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Dvije stranke tamo su, u sklopu u kampanje ''Plenkovićeva inflacija'' postavile plakate kojima nastoje prikazati efekte inflacije na prehrambene proizvode.

''Tko nije promijenio u zadnjih 10 godina razvojni model Hrvatske, tko je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima tri milijarde eura više uvoza hrane od izvoza, tko dopušta teleoperaterima povećanje cijena,bez da je trošak povećan, taj se bavi osobnim interesima i partikularnim interesima svoje političke stranke'', naglasio je Hajdaš Dončić.

Građani žele ostati živjeti u Hrvatskoj, ustvrdio je predsjednik SDP-a i do kraja desetljeća imati bolji ekonomski i politički model.

Osim inflacije, građane koji žive od svoga rada posebno je pogodilo ukidanje prireza u jedinicama lokalne samouprave, kazala je koordinatorica Možemo Sandra Benčić.

''Ljudi s prosječnom plaćom dobivaju 20 eura veći dohodak, oni s ispodprosječnom plaćom nisu dobili ništa jer niti ne ulaze u porezne škare, a svi zajedno sada plaćaju 60-80 posto veće cijene javnih i komunalnih usluga'', napomenula je.

Benčič navodi 700 milijuna eura deficita koji su lani zabilježile općine i gradovi. Split, Osijek i Šibenik značajno su podigli cijene javnog prijevoza i komunalija

''Za razliku od njih, Zagreb je jedini koji od 2021. godine uspio zadržati cijene svojih javnih i komunalnih usluga te još i proširiti opseg besplatnih javnih usluga'', istaknula je.

Zastupnik Možemo Damir Bakić pozdravlja najavljenu Vladinu mjeru ukidanja poreza na dohodak umirovljenicima, no smatra da im to neće puno pomoći.

''Šezdeset posto njih ima toliko niske mirovine da do njih ta mjera niti ne dopire niti su imali tu obvezu'', rekao je Bakić.

SDP-ov Boris Lalovac kazao je da će oko 550 tisuća umirovljenika od sljedeće godine imati veće mirovine. Međutim, novac je potrebno preusmjeriti onim umirovljenicima koji neće dobiti povećanje.

''Budući da su sredstva već osigurana kroz porez na ekstraprofit, predlažemo da taj novac ide za 700 tisuća umirovljenika koji neće dobiti ništa. Mislim da je to pravedno. Kada premijer govori o pravednosti, onda ne smije dijeliti umirovljenike na one koji plaćaju porez i one koji ga ne plaćaju, svi su oni naši umirovljenici koji su zaradili i koji teško žive od svog rada'', poručio je Lalovac.

Šibenik: Kampanje SDP-a i Možemo "Plenkovićeva inflacija" | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na glavnom zagrebačkom trgu, nekoliko je osoba postavilo plakate na kojima su u zatvorskim odijelima prikazani zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, bivši ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević i član Upravnog vijeća navedene ustanove Goran Đulić. Iznad njih se nalazio logo stranke Možemo s izmijenjenim natpisom ''Muzemo''.

''Oni dolaze na svaku našu konferenciju u svakom gradu i svaki se puta prezentiraju u ruhu koji njima najbolje stoji. U Vukovaru su se obukli u klaunove, a ovdje zapravo sebe prikazuju u zatvorskim odijelima, što nije čudno jer su ipak oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj'', rekla je Benčić, aludirajući na HDZ.

Benčić: Građani BiH će birati svoju vlast i svoje ustrojstvo

Na pitanje o prijedlogu Domovinskog pokreta o formiranju hrvatske izborne jedinice unutar Federacije BiH, kazala je da su građani BiH ti koji će birati svoju vlast i svoje ustrojstvo.

''Stojimo na principima cjelovite, europske BiH. Crtanje linija u Zagrebu nikada nije donijelo ništa dobro toj zemlji'', poručila je Benčić.

DP je stranka bez političkog sadržaja, rekao je Hajdaš Dončić, pa onda kreće s nekim idejama boreći se za par postotnih poena. ''Najbolje rješenje za BiH je vrlo jednostavno - brzi ulaz u EU jer to su naši susjedi i to su zaslužili'', kazao je.