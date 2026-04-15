Plenković: 'Hrvatska je zatražila izuzeće od europskih trošarina za gorivo. Imamo rješenje...'

Hrvatski premijer Andrej Plenković nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a dao je izjavu za medije, komentiravši izmjene Zakona o PDV-u, te izbor ustavnih sudaca, prenosi N1.

- Vlada će ponovno donositi odluke vezane za cijene naftnih derivata u ponedjeljak - rekao je premijer Andrej Plenković te podsjetio kako su u javnom savjetovanju izmjene zakona o PDV-u, koje se odnose na mogućnost davanja ovlasti Vladi da može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate.

Plenković naglašava da je to "jedan dodatni alat koji nam može pomoći da cjenovni udar na naše građane i naše gospodarstvo bude manji. To je mjera koju ćemo koristiti samo u varijanti da je ona nužna i potrebna. Više ju sada predlažemo da dobijemo zakonsku osnovu za taj alat. Vlada će u ponedjeljak, nakon desetak dana javnog savjetovanja, prijedlog zakona u jedno čitanje uputiti u Hrvatski sabor. Pričekat ćemo da se vrati ministar Ćorić iz Sjedinjenih Američkih Država, i da onda, u dogovoru s predsjednikom Hrvatskog sabora, ta rasprava bude predviđena oko 27. travnja i da se ta izmjena zakona ograničena, dobro obrazložena, usvoji na idućem glasovanju u Hrvatskom saboru, a to je 30. travnja."

- Poslali smo zahtjev Europskoj komisiji o oslobođenju od europskih trošarina. Procedura je u tijeku i sada se procjenjuju zahtjevi - dodao je.

Komentirao je i razgovore koji su vođeni u Hrvatskom saboru vezani za izbor troje sudaca Ustavnog suda.

- Mi smo nastojali još od kada je raspisan natječaj za izbor preostala tri suca Ustavnog suda, sjećate se, onih 10 smo izabrali prije otprilike godinu i pol. U vremenu predsjedničkih izbora doživjeli smo opstrukciju oporbe koja je natjerala tada predsjednika Hrvatskog sabora da sazove izvanrednu sjednicu Sabora u subotu, ne bi li se izabralo 10 sudaca, potpuno bespotrebno i kapriciozno, vidjevši da sa strane oporbe nema političke volje da se u tom trenutku izaberu ta tri suca, potaknuli ih prije nekoliko mjeseci i predložili rješenje, za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i tri suca Ustavnoga suda kao jedan zajednički dogovor - smatramo da je to poticajno rješenje - rekao je.

Zagreb: Izjava Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Razgovori se vode, vjerujem da ćemo učiniti dodatne napore da se oko toga ostvari napredak i konsenzus. Naša je pozicija da želimo popuniti Ustavni sud, želimo izabrati i predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, dapače, ali želimo da se i jedno i drugo dogodi, a ne da kod jednoga suda imamo opstrukciju, a kod drugoga suda, navodne teze o tome da mi ne želimo rješenja -dodaje.

- Mi smo ti upravo koji imamo recept za rješenje, i iz toga pozivamo i one oporbene zastupnike koji su spremni podržati izglasavanje ovo troje sudaca da to i učine, a razgovori se vode i ovih dana, pa ako to bude moguće već idućeg tjedna - istaknuo je.

Oni su ti koji opstruiraju izbor ustavnih sudaca već mjesecima, kaže Plenković.

- Mi smo im dali šansu da riješe jedno i drugo pitanje, vrlo konstruktivno, vrlo politički transparentno, s ciljem rješavanja problema, a ne s ciljem nerješavanja problema. Dakle, ako imamo cilj da zajednički riješimo ono za što je u Hrvatskom saboru potrebna dvotrećinska većina, to je 101 zastupnik, mi smo ponudili rješenje koje smatramo itekako primjerenim i konstruktivnim - govori.

- Mi hoćemo riješiti popunjavanje jednog i drugog. Oni su dobili od nas recept za rješenje. Oni su ti koji su mjesecima, ja ne znam jesmo li svi počeli patiti od amnezije, je li se ne sjećate izjava gospodina Bauka koji vam od šestog mjeseca najavljuje da dosadašnja metoda sudaca u Ustavnom sudu više neće biti ista kao prije. Dakle, cijela ova ista ekipa, isti ljudi, isti saziv Sabora je birao i onih 5 plus 5 prije godinu i 4 mjeseca. I tada nisu imali nikakav problem da se bira 5 onih koje je sugerirala ova ista oporba i 5 onih koje je sugerirala parlamentarna većina. Sad bi oni neku novu metodu, temeljem čega - pita se Plenković.

- Mislim da je sasvim legitimno da parlamentarna većina predlaže veći broj sudaca nego što ih predlaže oporba. To je sasvim legitimno, kako bi bilo da je obrnuto - zaključio je.