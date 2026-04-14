Plenković: Važno je da BiH uhvati vlak proširenja EU-a

„Ukoliko se donekle izmijene trenutne okolnosti iz procesa proširenja EU-a, to bi se zbog zbivanja u jednoj članici prije praktički dva dana moglo dogoditi, a to je da se ubrza dinamika proširenja“, rekao je Plenković na otvaranju Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar. Aludirao je na promjene koje se očekuju nakon mađarskih izbora na kojima je izgubio Viktor Orban koji je često blokirao ili usporavao odluke na razini EU.

Plenković je dodao kako je riječ o prilici koju BiH mora iskoristiti.

„Bila bi zaista velika prigoda da i Bosna i Hercegovina uhvati brži vlak proširenja nego što je on danas. Mislim da svi u Bosni i Hercegovini trebaju biti svjesni da je to šansa koju treba iskoristiti", kazao je hrvatski premijer.

BiH mora donijeti dva zakona o Sudu BiH i Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću te imenovati glavnog pregovarača kako bi započela pregovore s EU-om.

Najavio je nastavak potpore Bosni i Hercegovini na europskome putu.

„Odnos koji Hrvatska ima prema Bosni i Hercegovini je jedinstven u smislu iskrene, trajne, stalne kontinuirane podrške, osobito podrške reformskim procesima i naporima na europskom putu“, rekao je Plenković.

Upozorio je kako utjecaj energetske krize i geopolitičkih napetosti utječe na sve odnose. Naglasio je kako pitanje energije danas nadilazi tržišne okvire.

Plenković je istaknuo važnost energetske suradnje Hrvatske i BiH, posebno kroz projekt južne plinske interkonekcije.

„Projekt južne plinske interkonekcije nije samo projekt diversifikacije opskrbe plinom za Bosnu i Hercegovinu, osobito područje Federacije, nego i pitanje sigurnosti, stabilnosti i trajnog povezivanja na zapadne tijekove“, kazao je.

Po njegovim riječima, gospodarska razmjena dvaju zemalja je unatoč svemu u 2025. dosegnula četiri milijarde eura, što je rekord.

Čestitke nogometnoj reprezentaciji BiH

Čestitao je nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na plasmanu na Svjetsko nogometno prvenstvo.

„Zaista je to sjajan uspjeh i iskrene čestitke“, rekao je.

Dodao je i kako bi susret dviju reprezentacija bio poseban događaj.

„I tko zna, možda se susretnu i putevi Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Americi. To bi bio pravi spektakl na zadovoljstvo obiju zemalja i svih naših naroda“, kazao je.

Hrvatski premijer u Mostaru se susreo s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, te čelnicima pet oporbenih hrvatskih stranaka.

Sajam gospodarstva Mostar 2026 otvoren je u utorak uz sudjelovanje oko 900 izlagača iz 27 zemalja.

Riječ je o jednom od najvažnijih gospodarskih događaja u regiji, koji okuplja predstavnike različitih sektora i potiče međunarodnu suradnju.