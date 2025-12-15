Plenković i HDZ Zagreb slavili i prozvali Možemo!: 'Umjesto boljeg prometa, crtaju mačke..'

Potpora Ivanu Matijeviću, novom predsjedniku zagrebačkog HDZ-a, iskazana je u ponedjeljak na obilježavanju 36. godišnjice osnutka gradske organizacije stranke, uz prozivanje Možemo! za nesposobnost u vođenju Grada te poruku kako je stoga vrijeme da HDZ pobijedi u Zagrebu.

Zagreb: Obilježena 36. obljetnica osnutka Hrvatske demokratske zajednice Grada Zagreba | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Više nego ikad postavlja se pitanje kuda ide naš Grad Zagreb”, rekao je Matijević na skupu u hotelu Westin, prozvavši Možemo! za agresivnu ideološku isključivost i upravljačku nekompetentnost.

"Umjesto zbrinjavanja otpada oni farbaju klupice. Umjesto boljeg prometa, oni crtaju mačke. Umjesto modernog suverenizma Zagrebom marširaju kolone ogrnute zastavama propalih država i režima pod parolom 'Balkanska federacija bez država i nacija'”, ustvrdio je.

Jedino što se danas u Zagrebu gradi obnavlja i razvija, 80 posto je zasluga Vlade Andreja Plenkovića, poručio je, a na činjenicu ulaganja države u Gradu Zagrebu ukazao je i premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Planković.

"Agresija s kojom će dominantno lijeva oporba nastojati kreirati nekakvo ozračje izvanrednosti u Hrvatskoj u razdoblju do izbora 2028. bit će čak veća nego što je bio onaj Milanovićev protuustavni upad u parlamentarne izbore", rekao je među inim Plenković.

Njihov je cilj, dodao je, stvoriti kaos, dovesti ljude u neki osjećaj kao da ništa ne vrijedi. "To ne samo da nije točno, nego mi to moramo moći spriječiti razumnom, odgovornom politikom, predstavljanjem naših postignuća i stvaranjem jasnog alternativnog smjera za razvoj grada Zagreba”, rekao je.

Pritom je naveo da je u obnovu Zagreba uloženo 2,4 milijarde eura. "Devet od deset zgrada ili objekata koji se financiraju kao obnova u Zagrebu dolazi angažmanom Vlade. Možda je jedna od Grada Zagreba, a i tada je pitanje dolaze li financije sa strane Vlade”, plastično je opisao premijer te uputio apel stranačkim kolegama da to komuniciraju u javnosti.

Plenković: Ako se moglo pobijediti u Splitu, može se i u Zagrebu

Stranačke kolege pozvao je da ne dopuste da ih "mediji i društvene mreže uvjere da smo u nekom problemu”.

"Parlamentarna većina je stabilna, rast je kontinuiran, plaće rastu, mirovine rastu... Takvu ekonomsku situaciju kakvu imamo danas nismo još živjeli u zadnjim godinama”, naglasio je.

Istaknuo je i važnost osnaživanja stranke u urbanim sredinama. "Jako je važno da HDZ bude što jači u urbanim sredinama. Vidjeli ste koliko je oporba teško primila činjenicu da je HDZ ponovno osvojio Split. Ljudi, ako se moglo u Splitu može se i u Zagrebu”; poručio je.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković pozvao je stranačke kolege na političku borbu. "Ovo je prilika da HDZ u Gradu Zagrebu nakon dugo godina nastupi autentično, snažno, zagovarajući naše vrijednosti i nudeći građanima Grada Zagreba rješenja koja će biti kvalitetnija od ovih koje nudi Možemo!”,

"I u prometu, i u odvozu smeća i rastu gospodarstva, kulturi, znanosti i svemu onome što ispravno i dobro radimo na nacionalnoj razini”, dodao je, iskazavši potporu Matijeviću i novom čelništvu gradskog HDZ-a.

Potporu Matijeviću iskazao je i predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Mario Kapulica.