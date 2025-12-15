Opet šalabahter izbori u HDZ-u! Ovo su upute koje su delegati dobivali za koga 'ne glasati'

Ovo je dno dna. Riječ je o gaženju dostojanstva ljudi, ali i o potpunom političkom sljepilu da u situaciji kad imate apsolutnu većinu ne želite da prođe ni jedan drugačiji glas - kaže nam istaknuti član zagrebačkog HDZ-a.

Razlog ovog nezadovoljstva je što izbori opet nisu prošli bez šalabahtera. Ali ovaj put i na gori način nego ranije. U subotu je zagrebački HDZ imao izbore i za članove Gradskog i Nadzornog odbora te izaslanika za Opći sabor. Među članovima se dijelilo šalabahter u kojemu je pisalo za koje brojeve NE glasati. Brojevi, naravno, označavaju ljude. Ranije su barem pisala imena onih za koje glasati. Problem je nastao i zbog dugog brojanja glasova jer su izabrani kandidati objavljeni tek iza ponoći, a glasanje je završilo u 17 sati. 24sata su u posjedu šalabahtera na kojem jasno stoji da se ne zaokružuje 19 kandidata koji su označeni brojem na listi.

- Čin koji su napravili je dehumanizirajući. Neki od onih koji su osnivali stranku i dugogodišnji članovi pretvoreni su u brojeve, kao u logoru - žestok je drugi član.

Iako se pretpostavljalo da nakon što je Ivan Matijević izabran za šefa zagrebačkog HDZ-a neće biti suprotstavljenih struja, sad je jasno da i dalje postoje frakcije u toj organizaciji. Primjerice, Mario Župan, koji je bio uz bivše vodstvo, izabran je, kao i njegova sestra, koja je izabrana u Nadzorni odbor. Na crnoj listi našao se, saznajemo, ravnatelj Merkura, Marijan Starešinić, ugledni liječnik, a to se povezuje sa strujom Pave Kostopeča, liječnika na Merkuru, koji je trebao biti kandidat za šefa GO-a Zagreb, ali je povukao kandidaturu. Na crnu listu stavljen je i Šahin Čengić, za kojega kažu da je dobra duša HDZ-a i utemeljitelj od 1990. Još jedan utemeljitelj, Radoslav Dumančić, inače predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman”, ipak je na kraju izabran.

Zbog dugog brojanja listića, 24sata kontaktirala su Ivana Matijevića, šefa HDZ-a Zagreb, koji je rekao da je riječ o mnogo izaslanika koji su izašli na izbore, a bira se 57 članova GO-a, 95 izaslanika za opći sabor HDZ-a i pet članova NO-a.

- Puno je to brojanja - rekao je Matijević, koji nam, pak, nije odgovorio ništa na poruku s pitanjima o šalabahteru.

HDZ-ovci samo nagađaju tko je točno organizirao ove nove šalabahtare s velikim NE za niz ljudi koji su se kandidirali. Naši sugovornici kažu da ne vjeruju kako je to moglo proći bez znanja novoga vodstva. Ali novi predsjednik zagrebačkog HDZ-a nije nam se očitovao. Kažu nam i da su neki upoznali premijera Andreja Plenkovića s ovom praksom te da je on rekao da ne želi to u stranci jer je i sam bio “žrtva” šalabahtera.

Još jedan koji se našao na šalabahteru je zgrožen iako je unatoč njemu - izabran.

- Jasno mi je da se pokušalo utjecati na to da me se marginalizira, ali ja sam predugo u stranci da bi to uspjelo - rekao je kratko jedan od sugovornika iz HDZ-a.

Treći koji je bio na šalabahteru kratko kaže da neće govoriti ništa protiv stranke, ali “da svi dobro znaju da je osnivao temeljne ogranke stranke u Zagrebu”.