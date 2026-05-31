Plenković i Milanović na Danu Zagreba: 'Glavni grad prioritet države i simbol našeg razvoja'

Na svečanosti obilježavanja Dana Grada Zagreba, gdje su bili predsjednici države i Vlade - Zoran Milanović i Andrej Plenković - gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se brojnim projektima koji se realiziraju u njegovom mandatu, a premijer Plenković istaknuo doprinos Vlade u zagrebačkim projektima. Mnogo se toga promijenilo od kada sam prvi put kao gradonačelnik stajao pred govornicom Gradske skupštine na Dan grada Zagreba, ali jedno je ostalo isto - "a to je naša vizija Zagreba - vidimo ga kao moderan, održiv, pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika, kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal, ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima", rekao je gradonačelnik.

Smatra kako je velika odgovornost voditi glavni grad pa se zato svakog dana trudi raditi predano i s poštovanjem prema povjerenju koje su mu dali građani. Prvi mu je mandat, tvrdi, bio obilježen obnovom i stabilizacijom, a ovaj drugi bit će mandat razvoja. "Vjerujem da smo u različitim područjima napravili važne iskorake", napomenuo je i poručio kako imaju "čvrste temelje za daljnji razvoj".

Prošle godine su, kaže, pokrenuli najveći investicijski ciklus u povijesti grada Zagreba. Danas se u svakom dijelu Zagreba vide neki konkretni rezultati i napredak na nizu kapitalnih projekata koji oblikuju novo lice Zagreba, ocijenio je.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić rekao je kako je posljednjih godina Zagreb prošao važnu financijsku konsolidaciju, a proračun je stabilan, projekti su prešli iz planova u realizaciju.

Plenković: Zagreb je "prioritet Vlade", za obnovu oko 2, 9 milijardi eura

Premijer, koji je na svečanost došao s nekoliko ministara, istaknuo je kako je Zagreb „prioritet Vlade“ pa je Vlada samo za obnovu od potresa "mobilizirala" oko 2, 9 milijardi eura. „Zagreb je prioritet Vlade, nema aktivnosti bilo kojeg našeg resora, a da u proteklih deset godina, nismo nastojali pomoći razvoju hrvatskoga glavnoga grada“, rekao je Plenković na svečanosti i u ime Vlade čestitao Dan Grada Zagreba i blagdan njegove zaštitnice, Majke Božje od Kamentih vrata.

Naglasio je i kako je „snažan“ Zagreb, proteklih godina bivao još jači, a ključnim je označio promjenu Zakona o financiranju lokalne i regionalne samouprave iz 2017., koja je omogućila veće prihode županija, gradova i općina. Naveo je kako Zagreb danas, u odnosu na 2017., kada su mu prihodi iznosili 600 milijuna eura, ima prihode od milijardu i 350 milijuna eura, „što je rast od 125 posto u devet i po godina“.

Kada tome dodamo naše, gotovo svakodnevno, bavljenje posljedicama potresa, onda možemo kazati da su sredstva koje je Vlada mobilizirala za obnovu Zagreba, sada došla na oko 2, 9 milijardi eura ulaganja u obnovu zgrada, infrastrukture, školstva, zdravstva, rekao je premijer.

Vlada je, istaknuo je, proteklih godina u obnovu zdravstva u Zagrebu uložila 800 milijuna eura, u poslijepotresnu obnovu sakralne i kulturne baštine uložila je oko 500 milijuna eura, a u obrazovnu infrastrukturu diljem Hrvatske ulaže 3, 3 milijarde eura,

Izrazio je zadovoljstvo što gradnja Zagrebova stadiona „ide kraju“ te podsjetio kako su na projektu Maksimirskog stadiona Vlada i Grad Zagreb dogovorili zajedničku suradnju i financiranje. Važnim, preostalim zajedničkim projektima, označio je Centar za gospodarenje otpadom i aglomeraciju Grada Zagreba. Surađivat ćemo, nismo uvijek na istim političkim pozicijama, bilo da je riječ o dočeku sportaša ili drugim temama, ali to je demokracija, utakmica, poručio je premijer.

Milanović: Zagreb vidim kao jedini grad, najdraži grad

Predsjednik Republike poručio je kako glavni grad vidi kao jedinstvenu sintezu hrvatskih različitosti te istaknuo da prema Zagrebu osjeća posebnu, subjektivnu privrženost. Rekao je da Zagreb promatra sve preciznije i detaljnije kako stari, istaknuvši da ljude, događaje i prostor u kojem je odrastao danas doživljava drugačije nego ranije. „Gledaš prostor u kojem si odrastao, iz kojeg si se malo micao trajnije, gledaš sve te detalje i razmišljaš kako je ovaj grad rastao, kako je jedinstven”, kazao je Milanović.

Govoreći o svakodnevnim vožnjama gradom, Milanović je kazao da promatra ljude te razmišlja o tome kako oni doživljavaju Zagreb. "Možda ga doživljavaju kao nekakvu provinciju, kao nešto što su vidjeli na stotinu mjesta u svijetu ili barem deset mjesta u Europi, ali ja Zagreb vidim onako kako ga Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti, kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji mi je najjači i najslavniji klub stalo da uspije”, rekao je.

Na kraju govora čestitao je Dan Grada Zagreba te poručio da podupire gradske projekte. "Navijam za sve vaše projekte jer su to i moji projekti", poručio je predsjednik Republike.

Katičić: U Zagrebu su se donosile ključne odluke za hrvatsku državnost

Krunoslav Katičić, izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora, čestitao je Dan Grada Zagreba naglasivši kako se taj Dan naslanja na Dan hrvatske državnosti. Nije slučajno da upravo slaveći Zagreb, slavimo grad koji je kroz povijest bio političko, kulturno, gospodarsko i društveno središte Hrvatske, rekao je i dodao kako je Zagreb grad u kojem su su donosile ključne odluke za hrvatsku državnost.

Zagreb je grad koji uvijek bio predvodnik razvoja i napretka. Dan Grada Zagreba vezan je i uz blagdan njegove zaštitnice Majke Božje Kamenitih vrata, a njezino svetište stoljećima simbol vjere nade i zajedništva, rekao je Katičić. Naglasio je i kako su u izazovnim vremenima upravo te vrijednosti bile oslonac ovom gradu i cijeloj Hrvatskoj.

Dodijeljene nagrade Grada Zagreba

Nagradu Grada Zagreba dobili su pjesnik Branko Čegec, posmrtno Tigran Gorički, jedan od najvažnijih gimnastičkih trenera, stručnjaka i sportskih vizionara, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Bosiljak“, izvanredna profesorica Rosa Karlić, skijašica Zrinka Ljutić i novinarka Barbara Matejčić.

Nagradu je dobila i Blaženka Melić, znanstvena savjetnica u trajnom izboru na Institutu Ruđer Bošković, voditeljica Centra za transplantaciju jetre KBC-a Zagreb Anna Mrzljak, slobodni umjetnik Marko Pogačar, Restart, Savez studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Taekwondo klub Čigra, edukacijska rehabilitatorica Borka Teodorović, kazališna redateljica i redovita profesorica Anica Tomić i Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Sjena".