Plenković: JANAF može pokriti potrebe Slovačke i Mađarske

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je u petak JANAF-ov Terminal Omišalj na Krku, a tijekom posjeta još jednom je potvrđeno da JANAF može u potpunosti zadovoljiti godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj za sirovom naftom. Uprava JANAF-a upoznala je predsjednika Vlade i ministre prometa i gospodarstva Olega Butkovića i Antu Šušnjara s radom terminala. Predstavnicima Vlade predstavljeni su transportni kapaciteti JANAF-ova naftovodnog sustava te je još jednom potvrđeno kako JANAF može u potpunosti zadovoljiti godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj za sirovom naftom, kaže se u priopćenju Janafa. Uprava JANAF-a istaknula je pouzdanost i transparentnost poslovanja te partnerski odnos sa svim korisnicima transportno-skladišnog sustava.

Premijer Plenković naglasio je strateške mogućnosti JANAF‑a i pouzdanost naftovodnog sustava, čiji kapaciteti mogu u potpunosti odgovoriti potrebama rafinerija duž trase naftovoda.

"JANAF ostaje jamac energetske sigurnosti za Hrvatsku i ovaj dio Europe. Dokazali smo to i dinamikom dopreme sirove nafte za MOL Grupu, za koju smo u tekućem razdoblju iskrcali sedam tankera s neruskom naftom, uz još sedam najavljenih za dolazak tijekom travnja i dva u svibnju. Kao jedini sigurni i pouzdan dobavni pravac za opskrbu naftom, JANAF i dalje osigurava stabilnost energetskog sustava Republike Hrvatske i Europe", poručili su predsjednik Uprave JANAF-a Stjepan Adanić te članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić.

Terminal Omišalj predstavlja jedno od ključnih operativnih središta JANAF‑ova sustava za prihvat, skladištenje i otpremu sirove nafte i naftnih derivata. Raspolaže s dva veza opremljena istakačkim rukama za naftu i derivate, a zahvaljujući prirodnoj zaklonjenosti i dubini mora od oko 30 metara, omogućuje siguran prihvat najvećih svjetskih tankera tijekom cijele godine. Skladišni kapaciteti terminala obuhvaćaju 20 spremnika za sirovu naftu ukupnog kapaciteta 1,4 milijuna prostornih metara te sedam spremnika za naftne derivate kapaciteta 80 tisuća kubika.

Uz spremnički prostor nalazi se i autopunilište za derivate s mogućnošću istovremenog punjenja četiri autocisterne te sustavom za rekuperaciju para i dodavanje aditiva i biogoriva.

Obilazak LNG terminala

Prije posjeta JANAF-u, predsjednik Vlade se u Omišlju sastao i s direktorom tvrtke LNG Hrvatska Ivanom Fugašem, bio na prezentaciji o nadogradnji kapaciteta LNG terminala te je obišao kopneni dio LNG terminala

Plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje, odnosno FSRU brod LNG Croatia, lani je bila u brodogradilištu u Turskoj, u kojemu je na taj brod ugrađen novi modul za uplinjavanje.

Nakon povratka FSRU broda na terminal, novi modul pušten je u rad u studenome te je maksimalni kapacitet terminala povećan s 3,9 na 6,1 milijardu prostornih metara prirodnog plina na godinu.

Prema podacima iz LNG Hrvatske, od početka rada na tom terminalu je prihvaćeno 19,8 milijuna prostornih metara ukapljenog prirodnog plina, a u plinski sustav isporučeno je više od 12 milijardi prostornih metara prirodnog plina.

Prihvaćeno je 140 brodova za prijevoz UPP-a, a UPP je prekrcan u 588 cisterni.

Plutajući terminal za UPP u Omišlju počeo je s komercijalnim radom u siječnju 2021., nakon što je prvi LNG tanker, brod "Tristar Ruby" s 143.000 prostornih metara UPP-a, doplovio iz SAD-a do terminala u Omišlju.

Premijer Plenković tijekom dana sastaje se sa županom Primorsko-goranske županije Ivicom Lukanovićem, gradonačelnicom Rijeke Ivom Rinčić te predsjednicom Uprave ACI-ja. Održat će i sastanak s upravom Jadrolinije. Ujedno sudjeluje na potpisivanju ugovora za izgradnju poddionice Križišće - Jadranovo na autocesti A7 Rupa - Žuta Lokva.