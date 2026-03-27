Plenković: JANAF može pokriti potrebe Slovačke i Mađarske

Piše HINA,
Omišalj: Premijer Plenković posjetio je LNG Terminal i JANAF Terminal | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Premijer obišao terminal i LNG postrojenje – poručeno da Hrvatska ostaje ključna energetska točka Europe

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je u petak JANAF-ov Terminal Omišalj na Krku, a tijekom posjeta još jednom je potvrđeno da JANAF može u potpunosti zadovoljiti godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj za sirovom naftom. Uprava JANAF-a upoznala je predsjednika Vlade i ministre prometa i gospodarstva Olega Butkovića i Antu Šušnjara  s radom terminala. Predstavnicima Vlade predstavljeni su transportni kapaciteti JANAF-ova naftovodnog sustava te je još jednom potvrđeno kako JANAF može u potpunosti zadovoljiti godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj za sirovom naftom, kaže se u priopćenju Janafa. Uprava JANAF-a istaknula je pouzdanost i transparentnost poslovanja te partnerski odnos sa svim korisnicima transportno-skladišnog sustava.

Premijer Plenković naglasio je strateške mogućnosti JANAF‑a i pouzdanost naftovodnog sustava, čiji kapaciteti mogu u potpunosti odgovoriti potrebama rafinerija duž trase naftovoda.

PLJUŠTE OPTUŽBE Sukob u Saboru: SDP i HDZ se posvađali oko energije i LNG-a
Sukob u Saboru: SDP i HDZ se posvađali oko energije i LNG-a

"JANAF ostaje jamac energetske sigurnosti za Hrvatsku i ovaj dio Europe. Dokazali smo to i dinamikom dopreme sirove nafte za MOL Grupu, za koju smo u tekućem razdoblju iskrcali sedam tankera s neruskom naftom, uz još sedam najavljenih za dolazak tijekom travnja i dva u svibnju. Kao jedini sigurni i pouzdan dobavni pravac za opskrbu naftom, JANAF i dalje osigurava stabilnost energetskog sustava Republike Hrvatske i Europe", poručili su predsjednik Uprave JANAF-a Stjepan Adanić te članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić.

Terminal Omišalj predstavlja jedno od ključnih operativnih središta JANAF‑ova sustava za prihvat, skladištenje i otpremu sirove nafte i naftnih derivata. Raspolaže s dva veza opremljena istakačkim rukama za naftu i derivate, a zahvaljujući prirodnoj zaklonjenosti i dubini mora od oko 30 metara, omogućuje siguran prihvat najvećih svjetskih tankera tijekom cijele godine. Skladišni kapaciteti terminala obuhvaćaju 20 spremnika za sirovu naftu ukupnog kapaciteta 1,4 milijuna prostornih metara te sedam spremnika za naftne derivate kapaciteta 80 tisuća kubika.

ZAPOČELO ODVLAČENJE Oštećeni ruski tanker kod Libije prijetio ekološkom katastrofom
Oštećeni ruski tanker kod Libije prijetio ekološkom katastrofom

Uz spremnički prostor nalazi se i autopunilište za derivate s mogućnošću istovremenog punjenja četiri autocisterne te sustavom za rekuperaciju para i dodavanje aditiva i biogoriva.

Obilazak LNG terminala

Prije posjeta JANAF-u, predsjednik Vlade se u Omišlju sastao i s direktorom tvrtke LNG Hrvatska Ivanom Fugašem, bio na prezentaciji o nadogradnji kapaciteta LNG terminala te je obišao kopneni dio LNG terminala

Plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje, odnosno FSRU brod LNG Croatia, lani je bila u brodogradilištu u Turskoj, u kojemu je na taj brod ugrađen novi modul za uplinjavanje.

Nakon povratka FSRU broda na terminal, novi modul pušten je u rad u studenome te je maksimalni kapacitet terminala povećan s 3,9 na 6,1 milijardu prostornih metara prirodnog plina na godinu.

'DJELOVALI SMO BRZO' Plenković o globalnoj krizi: 'Nitko neće ostati sam, zbog mjera cijene su pod kontrolom'
Plenković o globalnoj krizi: 'Nitko neće ostati sam, zbog mjera cijene su pod kontrolom'

Prema podacima iz LNG Hrvatske, od početka rada na tom terminalu je prihvaćeno 19,8 milijuna prostornih metara ukapljenog prirodnog plina, a u plinski sustav isporučeno je više od 12 milijardi prostornih metara prirodnog plina. 

Prihvaćeno je 140 brodova za prijevoz UPP-a, a UPP je prekrcan u 588 cisterni.

Plutajući terminal za UPP u Omišlju počeo je s komercijalnim radom u siječnju 2021., nakon što je prvi LNG tanker, brod "Tristar Ruby" s 143.000 prostornih metara UPP-a, doplovio iz SAD-a do terminala u Omišlju.

APEL GRAĐANIMA Plenković: Paket od 450 mil. eura ublažio udar na cijene
Plenković: Paket od 450 mil. eura ublažio udar na cijene

Premijer Plenković tijekom dana sastaje se sa županom Primorsko-goranske županije Ivicom Lukanovićem, gradonačelnicom Rijeke Ivom Rinčić te predsjednicom Uprave ACI-ja. Održat će i sastanak s upravom Jadrolinije. Ujedno sudjeluje na potpisivanju ugovora za izgradnju poddionice Križišće - Jadranovo na autocesti A7 Rupa - Žuta Lokva.

OZLIJEĐENI VATROGASCI Učenici ostaju u domu na Sljemenu
ORKANSKO NEVRIJEME

OZLIJEĐENI VATROGASCI Učenici ostaju u domu na Sljemenu

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red
Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'
TEŽAK SUŽIVOT

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače putem aplikacije zaprimio ukupno 384 prijava za uklanjanjem gnijezda vrana. Djelatnici Zrinjevca su do početka lovostaja uklonili njih 259
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
USKOK NA SKIJANJU

Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Da policija nije slučajno zaustavila Erora s gotovinom, jasno je svakome jer je zaustavljen u prostoru Schengena. Saznali smo tko je misteriozna Slovakinja, otkud ona u Paradise Papers, i što kažu ljudi koji ju poznaju

