Obavijesti

News

Komentari 2
POTPORA NA IZBORIMA

Plenković je podržao kandidate HDZ-a na izborima u N. Gradiški

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plenković je podržao kandidate HDZ-a na izborima u N. Gradiški
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Plenković je istaknuo važnost stabilnog i odgovornog vodstva za daljnji razvoj Nove Gradiške, te rekao kako kandidati HDZ-a imaju program i energiju za nastavak razvoja grada i kvalitetnu suradnju s Vladom

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u petak je u Novoj Gradiški dao potporu HDZ-ovom Bernardinu Trnki za gradonačelnika i Bruni Bušiću za zamjenika na izvanrednim lokalnim izborima 17. svibnja, istaknuvši kako su izbori prilika za davanje povjerenja novim ljudima.

Plenković je istaknuo važnost stabilnog i odgovornog vodstva za daljnji razvoj Nove Gradiške, te rekao kako kandidati HDZ-a imaju program i energiju za nastavak razvoja grada i kvalitetnu suradnju s Vladom. Održavanje izvanrednih izbora pokazuje da situacija u Novoj Gradiški nije bila uobičajena i normalna što je, kako je rekao, građanima dobro poznato.

PREDSJEDNIK IMA NJEGOVU POTPORU HDZ-ov Sokol odgovorio šefu Plenkoviću: 'Ja sam u interesu stranke bio poprilično suzdržan'
HDZ-ov Sokol odgovorio šefu Plenkoviću: 'Ja sam u interesu stranke bio poprilično suzdržan'

Govoreći o ulaganjima Vlade u Novu Gradišku i Brodsko-posavsku županiju, Plenković je izdvojio projekte u obrazovanju, zdravstvu i gospodarenju otpadom, posebno centar za gospodarenje otpadom u Šaguljama vrijedan 118 milijuna eura.

Spomenuo je i završetak južne obilaznice Nove Gradiške, naglasivši kako očekuje da će buduća gradska vlast biti pouzdan partner u provedbi razvojnih projekata.

Izrazio je i očekivanje da će nova vlast smiriti političke napetosti prisutne posljednjih godina..

Kandidat za gradonačelnika Bernardin Trnka je poručio kako dolazak premijera Andreja Plenkovića u Novu Gradišku potvrđuje snažnu podršku njegovom timu i promjenama koje žele provesti u gradu. 

ZAISKRILO MEĐU HDZ-OVCIMA Plenković žestoko 'oprao' Sokola: 'Ako mu nije dobro u EU parlamentu, može odmah otići'
Plenković žestoko 'oprao' Sokola: 'Ako mu nije dobro u EU parlamentu, može odmah otići'

Rekao je da Nova Gradiška ima velik potencijal za razvoj, te da u suradnji s Brodsko-posavskom županijom i Vladom mogu ponuditi bolje i transparentnije upravljanje.

Nova Gradiška zaostaje unatoč velikim ulaganjima države i županije u infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje, rekao je Trnka dodajući da bi rezultati bili bolji uz kvalitetniju gradsku vlast.

FOKUS NA VRTIĆE Plenković otkrio koliki je račun obnove nakon potresa: Uložene milijarde u Zagreb i Banovinu
Plenković otkrio koliki je račun obnove nakon potresa: Uložene milijarde u Zagreb i Banovinu

Kao primjere uspješnijih sredina naveo je Novsku i Pleternicu koje su, kako je rekao, iskoristile podršku županije i Vlade. 

Uz HDZ, na izbore sa svojim kandidatima izlaze SDP, DP i Nezavisna lista Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!
STRAŠNO

UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!

Iz policije navode kako se promet odvija jednim trakom te da je očevid u tijeku...
U ZEMLJI SINKOPE Oduzimanje prava na školovanje i lagani rad u vrtu gđe. Gabrijele Žalac
KOMENTIRA: IGOR ALBORGHETTI

U ZEMLJI SINKOPE Oduzimanje prava na školovanje i lagani rad u vrtu gđe. Gabrijele Žalac

Sad su doma, s nanogicom, ali su im istodobno ‘odrezali’ školu. Ne smiju u razred, ne smiju na nastavu, ne smiju na maturu
Rubio: Očekujem odgovor Irana o pregovorima za kraj rata!
EKSPLOZIJE U IRANU

Rubio: Očekujem odgovor Irana o pregovorima za kraj rata!

Dok SAD tvrde kako su munjevito reagirali na iranske pokušaje napada, Iranci kažu kako su oni uzvratili na američko raketiranje luka. 'Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,' objavili su Iranci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026