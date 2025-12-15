Obavijesti

Plenković komentirao 'Bačićeve zakone': 'Nisam shvatio što je tu protuustavno. Dobri su...'

Banja Luka: Andrej Plenković prisustvovao je domjenku s dužnosnicima | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Ovi zakoni idu u korist hrvatskih građana, i oni su dobri za hrvatske građane u odnosu na postojeće stanje, rekao je Plenković

Saborski klubovi lijeve oporbe najavili su u ponedjeljak da će dati na ocjenu ustavnosti set građevno-prostornih zakon te pokrenuti referendum kako bi se spriječilo 'uništenje prostora u režiji Branka Bačića i HDZ-a i sačuvalo ono najvrjednije u Hrvatskoj što trenutačno imamo', piše N1.

KOMENTIRALA ZA N1 Orešković o privatnoj tužbi Parage i 'Bačićevim' zakonima: 'Što dalje, i bubrege će vaditi?'
O svemu se oglasio Andrej Plenković, a izjavio je da mu nije jasno što je tu protuustavno i da slobodno idu pred ustavni sud. Dodao je i da zakoni idu u korist građana te da su dobri u odnosu na postojeće stanje.

TOMISLAV KLAUŠKI Ljetos je pozvao mlade da 'preuzmu Hrvatsku'. Ove subote pozvao ih je da izađu na izbore
- Neka idu pred Ustavni sud, ja još nisam shvatio što je tu protuustavno, od cijele te konfuzije koja je trajala preko vikenda. Ta teza ne vidim da stoji. Politika koju oni vode je da jednostavno stvari fokusiraju kao da je nešto problematično. Ovi zakoni idu u korist hrvatskih građana, i oni su dobri za hrvatske građane u odnosu na postojeće stanje, rekao je Plenković.

Komentirao je i današnju izjavu Dalije Orešković koja se zapitala što je sljedeće za Branka Bačića nakon ovih zakona:

- To je ta retorika na koju se referirate, a mi se bavimo onim što je konkretno. Ja znam što smo mi učinili za Zagreb, Banovinu u pogledu obnove, a ne vidim baš da je Branko Bačić postao ili kirurg ili nefrolog da se bavi sada bubrezima ljudi. To je taj narativ, lupeži, otimači, kradljivci, mafija i tako dalje. Nije to baš neka velika retorika - rekao je.

Problematičnim smatra njihovo stalno stvaranje negativne atmosfere, navodeći da je to 'sport u kojem su se izvještili'.

