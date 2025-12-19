Obavijesti

News

Komentari 3
REAGIRAO NAKON RADMANA

Plenković o šok izjavi Vučićevog ulizice: Moram priznati da nisam ni znao da je on ministar

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković o šok izjavi Vučićevog ulizice: Moram priznati da nisam ni znao da je on ministar
Foto: Yves Herman

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Bratina rekao je u emisiji prorežimskog tabloida Informer da Hrvati moraju biti kažnjeni zbog sudjelovanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a posebno za događaje od 1990-ih do danas.

Hrvatska će u sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2028.-2034. imati više nego što je dobila u sadašnjem sedmogodišnjem europskom proračunu, izjavio je u petak premijer Andrej Plenković.

“Prema preliminarnim procjenama, Hrvatska bi u svojoj omotnici mogla imati negdje 18,8 milijardi eura, što je jako dobro i to je više nego što je bilo u prošloj financijskoj perspektivi”, rekao je Plenković nakon završetka samita na kojem su čelnici država članica prvi putu razgovarali o sljedećem sedmogodišnjem proračunu.

'MINISTAR (DEZ)INFORMIRANJA' Ministarstvo branitelja srpskom ministru Bratini: 'Prestani više sanjati san o velikoj Srbiji...'
Ministarstvo branitelja srpskom ministru Bratini: 'Prestani više sanjati san o velikoj Srbiji...'

Plenković je dodao da će hrvatske kompanije moći aplicirati i za niz horizontalnih programa koji se nalaze u fondu za konkurentnost.

Na pitanje da komentira istup i uvrede srbijanskog ministra informiranja Borisa Bratine, Plenković je rekao da je na to već reagirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

“Nemam tome što dodati. Moram priznati da nisam ni znao da je gospodin ministar”, rekao je Plenković.

MA NEMOJ Šokantna izjava srpskog ministra: Hrvati kao i Ukrajinci moraju platiti teritorijem
Šokantna izjava srpskog ministra: Hrvati kao i Ukrajinci moraju platiti teritorijem

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Bratina rekao je u emisiji prorežimskog tabloida Informer da Hrvati moraju biti kažnjeni zbog sudjelovanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a posebno za događaje od 1990-ih do danas.

"Baš kao i Ukrajinci, moraju to platiti teritorijem. Nema tu druge kazne", rekao je Bratina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
Legionela u zagrebačkom vrtiću! Zatvorena je voda i u obližnjoj osnovnoj školi, sve testiraju
PREMJESTILI SU DJECU

Legionela u zagrebačkom vrtiću! Zatvorena je voda i u obližnjoj osnovnoj školi, sve testiraju

U obavijesti roditeljima ravnateljica također navodi kako je o nalazu odmah obavijestila nadležne stručne službe
Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'
PRIJETI KAOS NA CESTAMA

Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'

Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije - piše policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025