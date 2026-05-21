ANTIINFLACIJSKE MJERE

Plenković najavio paket mjera: Priprema odgovor na inflaciju

Piše HINA,
Zagreb: Andrej Plenković daje izjavu medijima | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Premijer je nakon novih prognoza Europske komisije poručio da Hrvatska ostaje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji te najavio dodatne antiinflacijske poteze Vlade

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se u četvrtak na najnovije ekonomske prognoze Europske komisije, istaknuvši da su te prognoze čak i više od Vladinih te kazao da već neko vrijeme u Vladi pripremaju novi paket antiinflacijskih mjera. Europska komisija objavila je u četvrtak proljetne ekonomske prognoze, prema kojima bi ove godine hrvatski bruto domaći proizvod (BDP) mogao porasti 2,7 posto, a iduće 2,5 posto. Za ovu godinu Komisija predviđa da će veći rast od Hrvatske imati Malta (3,7 posto), Poljska (3,5 posto) i Litva (3 posto). Plenković je u uvodu sjednice Vlade kazao da je Hrvatska i prema najnovijim prognozama EK među najbrže rastućim gospodarstvima u EU i eurozoni.

"Važno je napomenuti da je procjena ovog rasta od strane Komisije čak nešto i viša nego što je procjena Vlade. Dakle, Ministarstvo financija, Zavod za ekonomske analize i prognoze je u aktima koje je Vlada već usvojila ove godine prognoziralo rast u ovoj godini od 2,6 posto. Za usporedbu, da razumijemo gdje je Hrvatska u odnosu na prosjek EU, Komisija projicira rast u 2026. na razini cijele EU na 1,1 posto. Dakle, naš projicirani rast je puno veći nego što je to prosjek EU, a prosječni rast zemalja europodručja projicira se na 0,9 posto", istaknuo je Plenković.

Poručio je da Vlada vodi politiku hvatanja razvojnog koraka za onima koji su ušli u EU prije te će se i dalje približavati prosjeku razvijenosti EU uz snažniju dinamiku nego većina drugih država članica.

Osvrnuo se i na deficit proračuna opće države, koji bi po prognozama EK trebao ove godine biti 2,9 posto BDP-a, nakon lanjskih 3,0 posto, a u 2027. godini 2,7 posto. Naveo je da 10 država članica ima veći proračunski deficit od Hrvatske, a po prognozama bi taj deficit u 2026. čak 12 zemalja imalo viši od onoga što projicira EK za Hrvatsku. Rekao je da to potvrđuje da Vlada nastavlja očuvanje fiskalne stabilnosti.

Rekao je i da Komisija naglašava prisutan rast inflatornih pritisaka na razini cijele EU koji se prožima kroz više cijene goriva, zbog čega Vlada i intervenira u cijene goriva. U tom kontekstu, kazao je da Vlada već neko vrijeme priprema i novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva.

"Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je, naravno, o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će usmjeren na više sektora", naveo je Plenković.

