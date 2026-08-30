Hrvatska i dalje traga za 1.725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu

U Hrvatskoj se još traga za 1.725 osoba nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu, a najveći broj i dalje se odnosi na Vukovarsko-srijemsku županiju, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja uoči Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, koji se obilježava u nedjelju.

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Pokretanje videa... VIDEO Tomo Medved o nestalima u Domovinskom ratu | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

Hrvatski sabor odlučio je 2019. godine da se Međunarodni dan nestalih osoba u Hrvatskoj obilježava i kao Dan sjećanja na sve nestale osobe u Domovinskom ratu.

Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, traga se za 1.341 osobom nestalom tijekom rata te za 384 smrtno stradale osobe za koje nije poznato mjesto ukopa, odnosno ukupno za 1.725 osoba. Najveći se broj i dalje odnosi na područje Vukovarsko-srijemske županije, njih 446, dok se samo na Grad Vukovar i prigradska naselja odnosi 320 osoba.

Od početka procesa traženja u Hrvatskoj je otkriveno više od 150 masovnih i više od 1.300 pojedinačnih grobnica, iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 5.297 osoba. Završno je identificirano 84,4 posto ekshumiranih osoba, dok 15,6 posto posmrtnih ostataka još nije identificirano.

Intenzivirane aktivnosti na traženju nestalih

Sinj: Obilježavanje Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodnog dana nestalih osoba | Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Ministarstvo navodi da su tijekom mandata potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda intenzivirane aktivnosti na traženju nestalih, pri čemu su provedena cjelovita terenska istraživanja na 444 lokacije.

Otkriveno je sedam masovnih i 46 pojedinačnih grobnica, iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 235 osoba. Svih sedam masovnih grobnica pronađeno je na području Vukovarsko-srijemske županije.

Završno su identificirani posmrtni ostaci 343 osobe, od kojih je 108 osoba duže vremena bilo neidentificirano.

Kao najzahtjevnija lokaciju u dosadašnjem procesu traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu navodi se Petrovačka dola u Vukovaru gdje se sustavna istraživanja provode od travnja 2022. te su do sada rezultirala pronalaskom posmrtnih ostataka i završnom identifikacijom 38 hrvatskih branitelja i civila.

Ministarstvo ističe da su i dalje najveće prepreke daljnjem napretku nedostatak točnih i vjerodostojnih informacija o prikrivenim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica te identifikacija ranije ekshumiranih NN posmrtnih ostataka.

Također, protok vremena smanjuje broj raspoloživih svjedoka, konfiguracija terena se mijenja, a pojedina mjesta ukopa su premještana. Dodatnu prepreku predstavljaju nepotpune, netočne i obmanjujuće informacije koje istraživanja mogu usmjeriti prema pogrešnim lokacijama.

Ministarstvo kao jedan od ključnih problema navodi i izostanak suradnje Republike Srbije, osobito u dostavi relevantnih informacija i dokumentacije potrebnih za pronalazak nestalih osoba i mjesta grobnica.

HCK: Otvoreno 2.797 zahtjeva za traženje, najviše za osobe nestale tijekom Domovinskog rata

Hrvatski crveni križ (HCK) izvijestio je da je u Nacionalnom uredu Službe traženja otvoreno 2.797 zahtjeva za traženje. Najveći broj zahtjeva, njih 1.837, odnosi se na osobe nestale tijekom Domovinskog rata na području Hrvatske.

Ostali zahtjevi za traženje odnose se na osobe nestale tijekom Drugog svjetskog rata, kao i zahtjeve povezane s drugim oružanim sukobima i krizama, uključujući u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Ukrajinu i Siriji.

Do kraja 2025. godine u okviru Mreže obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca bilo je evidentirano više od pola milijuna nestalih osoba diljem svijeta, a stvarni broj nestalih osoba vjerojatno je još i veći, upozorio je HCK.

Pravo svake obitelji da zna istinu o svojim najmilijima temeljno je humanitarno pravo, poručio je HCK i pozvao sve koji raspolažu informacijama o sudbini osoba koje se još uvijek vode kao nestale da svoja saznanja podijele s nadležnim institucijama.

Obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu ove godine se održava u Vukovaru.