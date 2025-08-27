Tomašević osudio događaj u Benkovcu: 'Neka se festival Nosi se održava u Zagreb'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u srijedu je osudio otkazivanje festivala "Nosi se" u Benkovcu zbog prosvjeda branitelja i rekao da je to poraz državnih institucija te je pozvao organizatore da festival održe u Zagrebu, iako smatra da bi se trebao održati u Benkovcu. Tomašević je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, gdje je predstavio novi kulturni program "Zagrebački muzejski vikend", u izjavi novinarima oštro osudio kako je rekao nasilno onemogućavanje odvijanja kulturnog festivala u Benkovcu koji je prekinut u petak navečer.

"To je poraz državnih institucija jer je taj festival imao sve potrebne dozvole i bio je prepoznat kao dovoljno kvalitetan jer je ga financiraju relevantne državne institucije. No, unatoč tome festival se nije mogao održati jer ga je nasilno zaustavila grupa ljudi koja se ne slaže s nekim sadržajem", kazao je Tomašević.

Poručio je da je u svakom demokratskom društvu to neprihvatljivo pa i u Hrvatskoj, te je protivno Ustavu jer su sloboda govora i sloboda umjetničkog izražavanja ustavne kategorije Dodao je kako bi bilo bi dobro da se festival i dalje održava u Benkovcu, ali ako to neće biti moguće, iskoristit će, kaže, priliku i javno pozvati i umjetnike i organizatore da se taj festival održi u Zagrebu. "Ako nema drugih opcija nama će biti čast da ugostimo festival u Zagrebu", kazao je.

Gradonačelnik se referirao i na tvrdnje udruga vezano za budući Centar za gospodarenje otpadom (CGO) po kojima je analiza nezavisnih stručnjaka i građanskih inicijativa pokazala niz ozbiljnih propusta koji ugrožavaju poljoprivredne površine, hranu, vodu i zdravlje građana.

Tomašević je rekao da je studija utjecaja na okoliš od CGO-a napravljena u suradnji s renomiranim tvrtkama koje su radile centre za gospodarenje otpada moderne generacije. Dodao je da se po istoj tehnologiji radi i CGO u Zagrebu.

"Inzistiramo na najnovijim standardima zaštite okoliša u cijeloj Europskoj uniji jer želimo taj projekt financirati iz Europske investicijske banke koja je banka Europske unije i koja će financirati samo projekte koji koriste najmoderniju tehnologiju s minimalnim ili nikakvim utjecajem na okoliš", rekao je Tomašević, dodavši da je to glavno jamstvo i zato smatra da je taj zakon prihvatljiv.

Ponovio je da se ide dalje s Centrom,, nema alternative i to je jedina lokacija u Zagrebu. "U utrci smo s vremenom da što prije zatvorimo odlagalište na Jakuševcu koje ima ograničene kapacitete", kazao je.

Vezano za slučajeve taksi prevara u kojima si žrtve turisti, rekao da o tom problemu govori već dvije godine.

To nije samo pitanje inozemnih turista nego isto tako nažalost nekada i starijih građana Zagreba i domaćih turista koji dođu u Zagreb i koje taksisti prevare. "Legalno je to i dalje zato što je država liberalizirala u potpunosti cijene taksija i zapravo nema limita na cijene koju taksisti mogu naplaćivati, što mislim da je katastrofa", rekao je Tomašević.

Grad, dodao je razmatra nekoliko opcija, a jedna od njih je postavljanje tabli s upozorenjem turistima dok je odgovornost Ministarstva prometa da drugačije regulira tržište taksija.