Branitelji se sad pobunili protiv festivala u Šibeniku. Kaos na presici: 'Ja da stavim kokardu?'

Koordinacija braniteljskih udruga Šibensko-kninske županije, njih 12, organizirala je konferenciju za medije na kojoj se otvoreno pobunili protiv festivala "Fališ". Tvrde da to nije kulturna manifestacija, već ideološko okupljanje koje se ne bi smjelo podupirati novcem poreznih obveznika, piše Šibenik.in.

"Festival alternative i ljevice Šibenik", kako mu je puni naziv, na rasporedu je od 3. do 7. rujna.

- FALIŠ se vraća temeljnim pitanjima suvremenog društva koja vape za odgovorom: Što ostaje od antifašizma kada se vrijednost ljudskog života mjeri pragmatičnim interesima u profašističkom ključu? Što ostaje od solidarnosti s drugima i drugačijima, kada ona prkosi logici postojećeg (etno)nacionalističkog poretka? Odnosno – što uopće ostaje od nas, kao pojedinaca, zajednica, društava – kad više nismo u stanju razlikovati pobjedu od zločina, oslobođenje od dominacije, pravdu od osvetoljubivosti? - stoji na stranicama ovog festivala.

Uoči konferencije za medije puštena je hrvatska himna te je održana minuta šutnje za poginule branitelje. Potom je Željko Šižgorić, nekadašnji pripadnik 4. gardijske brigade i 113. brigade HV-a, pročitao priopćenje u kojem objašnjavaju zašto su se uopće danas okupili na Maloj loži i zašto su uopće krenuli u ovu 'borbu' protiv javnog financiranja festivala i to nakon 12 godina njegovog održavanja.

Novinari su pitali imaju li branitelji namjeru doći na sam festival, odnosno planiraju li u Šibeniku "benkovački scenarij?

- Ništa nije isključeno! Reagirat ćemo ovisno o situaciji. Nećemo davati nikakva obećanja, možda da to ostavimo da bude iznenađenje. Mi želimo ovakve političke manifestacije, koje nikako nisu kulturna događanja, staviti na pravi kolosijek. A sve ono što ljevičarski novinari pišu o puštanju ustaškog duha iz boce, o desničarenju... koga vi ovdje vidite, mi smo obični ratni veterani. Želim reći i da je za svaku pohvalu da će jedan od gostiju FALIŠ-a biti i Nikola Vukošić, ratni načelnik Policijske uprave, kao i da je prije nekoliko godina gostovao HOS-ovac koji je maloljetan otišao u rat, profesor Tomislav Bašić - rekao je Šižgorić, piše Jutarnji list.

Na press konferenciju stigao je i i Branko Sekulić, programski direktor FALIŠ-a.

- Ovo o čemu vi pričate nema nikakve veze s FALIŠ-em - rekao je Sekulić.

Spominjala se u raspravi Sekulić-branitelji kokarda, zarobljeni četnici...

- Da ja stavim kokardu na glavu? - povikao je u jednom trenutku jedan od branitelja koji je ušao u verbalni sukob sa Sekulićem

Branitelji su objavili i svoje priopćenje...

- Dvanaest braniteljskih udruga Domovinskog rata Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije drže da Festival ljevice i alternative nije događaj koji bi u bilo kojem hrvatskom gradu, pa tako i u našem Šibeniku, trebalo financirati iz Gradskog proračuna. Neprihvatljivo nam je da se u sklopu Šibenskog kulturnog ljeta takva ideološka priredba, odnosno politički skup antihrvatske 'ljevicе' (jer to hrvatska ljevica nije), promovira novcem poreznih obveznika Grada Šibenika i novcem Turističke zajednice grada Šibenika. Ovaj je 'festival' isključivo ideološki, s kulturom nema nikakve veze i već trinaestu godinu u srce Šibenika donosi svoje 'istine'. Te 'istine' suprotne su svemu za što smo se borili u Domovinskom ratu; između ostalog, relativizira se sloboda koju smo stekli svojom krvi, na različite načine izjednačavaju se žrtva i agresor, rat se proglašava građanskim, a ne agresorskim. Previše je Šibenik u Domovinskom ratu propatio da bismo dopustili relativizaciju. Vodstvo FALIŠ-a nas proglašava lažnim braniteljima, vrijeđa nas između redaka govoreći o nama kao o polupismenim desničarima koji ne shvaćaju što je demokracija - stoji na početku priopćenja.

- Mi smo obični domaći ljudi, različitog podrijetla i različitih svjetonazora. Kad govorimo o FALIŠ-u, ne zanimaju nas političke stranke. Nikad nismo napadali na način kako 'fališevci' napadaju nas: svojim zacementiranim 'antifašističkim' stavovima, 'vječnim, ispravnim istinama'. Sve drukčije od toga proglašavaju primitivnim, nedemokratskim, zaostalim, 'ognjištarskim'. Oni će učiti i preodgajati našu djecu, usmjeravati ih na 'prave' puteve, da izrastu u 'antifašiste'. Da bi bili kao oni: bez osjećaja za dom, pognute glave pred strankama i 'kulturnim vijećima' koji ih čitavo vrijeme financiraju, istodobno pljujući po svemu što je hrvatsko jer Hrvatsku nikad nisu niti željeli. Kako to da svih ovih godina na FALIŠ-u nije dotaknuta niti jedna tema koja bi govorila o stradanjima Hrvata u Domovinskom ratu? Zašto ne ispisuju broj još uvijek nestalih Hrvata te imena i prezimena naše stradale djece? Zašto ne nabrajaju sva mjesta i imena i prezimena ljudi pobijenih pod njihovom petokrakom i šajkačom prije oslobođenja Hrvatske? Zašto se ne vrijeđa pravoslavna crkva u Hrvatskoj onako kako vrijeđaju katoličku? Zašto se prešućuju zločini nad Hrvatima od 1918. do 1945.? Što je s temom o tisućama pobijenih nakon završetka rata 1945.? Zašto se ne govori o tome kako je prošla država, njihova neprežaljena fašistička SFRJ, bila totalitaristička? To nije dovoljno ljevičarski? Mi znamo da se ne radi o tome. Mi znamo o čemu se radi. Mi znamo što 'fališevci' misle i što bi zapravo htjeli. Zna to i šibenska i hrvatska javnost - stoji u priopćenju, piše Šibenik.in.

