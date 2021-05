Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća HDZ-a, novinarima se obratio predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković.

- Zadovoljni smo Osijekom, Splitom, činjenicom da je HDZ pobijedio i u nekim od najvećih gradova poput Velike Gorice, Vinkovaca, Krapine, Virovitice, ukupni rezultati su dobri. Riječ je o izborima u petoj godini našeg mandata, i dalje očekujem angažman naših kandidata - poručio je.

Na pitanje koliko je zadovoljan uspjehom u Zagrebu, rekao je:

- Davor Filipović je veliki dobitak za HDZ. Bila je to tijesna utakmica za drugo mjesto, žao mi je da nije on drugi. No naša lista je druga u Zagrebu - rekao je.

Komentirajući HDZ-ove "utvrde" poput Ličko-senjske županije, Plenković je rekao da se radi o specifičnoj situaciji.

- Tu je situacija specifična. Milinović je bio kandidat HDZ-a, ovaj put ima svoju stranku. HDZ ima sjajnog kandidata. Što se tiče Šibensko-kninske županije, doprinos Pauka i HDZ-a za razvoj te županije je velik, nadam se da će on i dalje biti župan - rekao je.

Na pitanje koga će podržati u drugom krugu u Zagrebu, Plenković je rekao kako je politika HDZ-a u "ovakvim situacijama" ista.

- O tome će odlučiti predsjednik gradskog odbora HDZ-a, ali poznato je da biračima prepuštamo da odluče. Mi smo demokršćanska stranka, nećemo poput drugih pozivati ljude da zaokružuju broj tri ili da unište listiće - rekao je i dodao kako on uvijek izlazi na izbore.

- Mogu otvoreno reći da je platforma Možemo išla na platformi naslijeđa Milana Bandića, a druga teza je totalna propast SDP-a. To je stranka koja je dugi niz godina u Zagrebu bila prva ili druga, nestali su, kao da je netko skrenuo potok i svi otišli drugim koritom i treće je šira potpora javnosti koji je uživao Možemo - rekao je.

Na pitanje je li Filipović bio dovoljno kvalitetan kandidat za Zagreb, Plenković je poručio kako će imati sjajnu političku karijeru.

- Morat ćemo raditi na osnaživanju HDZ-a u glavnom gradu, ovo je nova generacija HDZ-a. Ovo je dvostruko bolji rezultat od ranijih lokalnih izbora - rekao je.

Ukoliko netko iz HDZ-a pozove birače da biraju Škoro u drugom krugu? Plenković kaže kako je pozicija stranke jasna.

- Pozivamo birače da sudjeluju, ali svatko će za sebe najbolje odlučiti. HDZ je ustrojen na teritorijalnom principu. Kandidati su odabrani od lokalnih organizacija - rekao je i na kraju dodao kako su napravili cjelovitu analizu te da očekuje maksimalan angažman u drugom krugu i uspjeh HDZ-a.

- Očekujem da budemo na oko 45% svih lokalnih jedinica. HDZ je i nakon 32 godine dominantna politička snaga - rekao je.