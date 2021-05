Zovu ga “Senf”. Razlog tome nije taj što Tomislav Tomašević voli “gusti začin u obliku umaka/namaza koji se proizvodi iz sjemenki biljke gorušice”, nego je puno prozaičniji - on proizlazi iz skraćenice njegova imena, Tomislav, Tommy. Dakle “Senf”.

Europski trend sve mlađih lidera

Čovjek koji će - ako ne bude dramatičnog iznenađenja - voditi Zagreb nakon dva desetljeća Bandićeve ere rođen je u Zagrebu 13. siječnja 1982. Još nema 40 godina i dio je europskog trenda sve mlađih lidera.

Magistrirao na Cambridgeu

Obrazovan je (magistrirao je na Cambridgeu), ima ključna znanja, strateški razmišlja te je svjestan svojih problema i nedostataka. Ljudi bliski Tomaševiću uvjereni su da će Zagreb biti “početak urušavanja čitave zarobljene države od HDZ-a i njihovih ortaka i klijenata” te kako će se to vjerojatno vidjeti već na idućim parlamentarnim izborima. Ipak, nisu skloni olako obećati brzinu.

“O pojedinačnim funkcijama mi ne razmišljamo, čak i kad bismo se htjeli time baviti, ne znamo kad”, rekli su nedavno za Express.

Kažu da je Tomašević uporan i da se ne da zaplašiti, smesti niti zaustaviti kad nešto nakani izvesti.

- Tomislav je takav tip koji kad se nečega uhvati, ne miče se dok posao ne završi. Nije čovjek koji bi, primjerice, preuzeo Zagreb, pa onda na sljedećim parlamentarnim izborima ostavio grad. On započeto završava do kraja, karakterno je takav i mislim da je to dobro - rekao nam je sugovornik blizak Tomaševiću.

Sposoban i mudar

Platforma Možemo za Zagreb napisala je program koji se odnosi na čitavo desetljeće. Sam Tomašević, ali i ljudi oko njega svjesni su da su potrebna dva mandata kako bi se Zagreb doveo u red.

No ljudi oko njega kažu kako u Tomaševiću leži golemi politički kapital.

- On je izuzetno sposoban i mudar. Zna procijeniti kad je vrijeme za nešto i kad treba stati, ima nevjerojatno znanje i sigurno je materijal za premijera, ali isto tako naša poruka za Zagreb jest da kad se on primi tog posla, sigurno ga neće ostaviti i otići dok sve ne bude cakum-pakum - kaže nam sugovornik.

Zovu ga i Frodo

Ljudi koji ga dobro poznaju, ali i oni koji s njim surađuju, kažu kako je Tomašević tip čovjeka koji je vrlo uključiv. Neki od kolega znaju ga zvati Frodo, po liku iz Tolkienove izmišljene mitologije “Gospodar prstenova”.

- On se ne da zavesti niti ga fasciniraju pozicije. Uvijek je stabilno na zemlji. To je čovjek koji može izdržati različite vrste pritisaka i snagu vuče iz ljudi koji su oko njega i s kojima se konzultira o svim odlukama - nastavlja.

Čeka ga veliki posao

Projekt Tomašević, zapravo, traje već godinama. Postao je poznat kao aktivist, godinama je bio na ulicama grada, zna njegove probleme. A oni nisu mali. Grad Zagreb je jako zadužen.

U dogledno vrijeme na naplatu će doći obveznica kojom je Bandić zadužio grad za obnovu vodoopskrbne mreže pa novac potrošio nenamjenski, na uobičajene marifetluke.

Bandićevi kumovi, ortaci...

Cijevi cure, ali kredit treba vratiti kao da su popravljene. Tu je i žičara, jedna od skupljih u Europi, nedovršena i nefunkcionalna. Pa Jakuševac. Pa obnova grada od posljedica potresa - ni Vlada (a možda ni Ured za obnovu) nisu skloni ljevici, a dosad nisu bili skloni ni brzini. Centar grada napustilo je 20.000 ljudi. “Lajbek” treba otkopčati i nanovo zakopčati.

Tu je i nabujala administracija. Zagrebačka gradska uprava ima 27 ureda s 2500 zaposlenih. Ured gradonačelnika ima oko 290 zaposlenih, njegove stručne službe još 170. Postoje ljudi koji uopće ne dolaze na posao.

Uz to, postoji još 25 ureda u kojima su pročelnici zamjenici, pomoćnici, službe, odsjeci i pododsjeci, a postoji, kako je otkrio kolega Ivan Pandžić, čak i pododsjek za fotokopiranje.

“Uz sav taj glomazni aparat, gradonačelnik Bandić imao je i 27 posebnih savjetnika. Svi imaju plaće između 15 i 17 tisuća kuna, na njih je odlazilo sedam milijuna kuna godišnje”, dodao je Pandžić u “Nedjeljom u dva”.

Tu su i brojni Bandićevi kumovi, ortaci, klijenti...

Tu su milijarde - koje su dosad išle u poznate ruke, koje ih se neće lako odreći.

Tomašević i Možemo najavljuju - ali ne u tonu odmazde - pretresanje svih gradskih ugovora, svih poslova, svih zaposlenja, kako bi se vidjelo što je potrebno, opravdano, racionalno, nužno...

Ozbiljna kampanja

Način na koji je vodio kampanju upućuje na njegovu ozbiljnost.

Cijelo vrijeme je bio vrlo odmjeren (nakon Bandićeve smrti iskazao je dojmljivu razinu građanske pristojnosti), nije se nikome zamjerao radikalnim izjavama, pazio je kako priča o bilo čemu i o bilo kome.

Nije najavio “džihad” i “čistku uhljeba”, iako ustrajno govori o racionalizacijama u Gradu i Holdingu. Shvatio je da umjereni glasači centra vode u izbornu pobjedu.

No Tomašević se nalazi pred poslom koji je čekao i Herkula, čišćenje Augijevih staja.

Uspije li u tom teškom poslu, čeka ga svijetla budućnost.

Propadne li, neće biti ni prvi ni zadnji...