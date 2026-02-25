Obavijesti

STIGLA MU BOŠKA

Plenković o koaliciji: 'Korak naprijed, postoji volja da se cijela situacija stabilizira...'

Piše HINA,
Zagreb: Izjava premijera Andreja Plenkovića nakon sjednice stranke | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Vezano uz "ulazak" nezavisne saborske zastupnice Boške Ban u vladajuću većinu, Plenković je rekao da su joj sve kolegice i kolege na sastanku izrazile srdačnu dobrodošlicu.

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u srijedu nakon sastanka članova vladajuće koalicije na kojem je glavna tema bio "slučaj Dabro" da je napravljen korak naprijed te da će se pronaći modalitet za funkcioniranje vladajuće koalicije.

"Što se tiče daljnjeg funkcioniranja, mislim da ćemo kroz sljedeće razdoblje doći do konvergiranja stajališta i pronaći modalitet da koalicija funkcionira uz, kažem, tu ogradu gdje je HSLS-u ponašanje Dabre bilo neprihvatljiv", rekao je Plenković u izjavi novinarima u Banskim dvorima po završetku sastanka.

Ali, sve je skupa išlo u jednom dobrom smjeru, ocijenio je te naveo da su međusobno razgovarali i predstavnici HSLS-a i DP-a, "što je također dobro".

Sve u svemu bilo je danas dobro, korisno, rekao je te ocijenio da je napravljen "korak naprijed" te mu se čini da postoji dobra volja "svih strana da se cijela situacija stabilizira".

Povod svemu je pjevanje saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre na pokladama u Komletincima u kojem je veličao ustaškog čelnika Antu Pavelića, što je osudio HSLS, a premijer i predsjednik HDZ-a rekao je kako je to uz HSLS neprihvatljivo i HDZ-u, a bilo je, naglasio je, neprihvatljivo i za DP.

Plenković je prije koalicijskog sastanka imao i odvojen sastanke s predstavnicima DP-a i HSLS-a, a u izjavi je rekao da su svi osudili Dabrino ponašanje. Današnji su razgovori, dodao je, pomogli da bolje razumijemo stajališta jednih i drugih.

Koliko razumijem poziciju DP-a, rekao je Plenković, niti su znali da će se to dogoditi, niti su s time zadovoljni, naprotiv.

A što se tiče HSLS-a, dodao je, sukladno raspravi na njihovim stranačkim tijelima, situacija je takva da zahtijevaju određene pomake, određene poteze koji bi trebali prije svega jamčiti da se takvo ponašanje više ne dogodi.

"To što misli HSLS u načelu misli i velika većina drugih članova parlamentarne većine", dodao je Plenković.

