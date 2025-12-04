Obavijesti

NA SJEDNICI VLADE

Plenković o napadu u Splitu: Osuđujem ovaj događaj!

Piše Ivan Jukić, HINA,
Plenković o napadu u Splitu: Osuđujem ovaj događaj!
Zagreb: 131. sjednica Vlade | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Plenković osuđuje napad na policajca u Splitu i najavljuje rekordna europska sredstva za Hrvatsku. Osigurano 19 milijardi eura u novom EU proračunu, Hrvatska ispunila sve zahtjeve za isplatu...

Premijer Andrej Plenković je na početku sjednice izrazio žaljenje i želju za oporavak policajcu koji je sinoć ozlijeđen u Splitu. 

- Ministar Davor Božinović nas je izvijestio o ovoj situaciji, nadamo se da će se policajac oporaviti. Poruka njemu i njegovoj obitelji, naravno svim pripadnicima policije, osuđujem ovaj napad, a policija će utvrditi okolnosti ovoga slučaja - rekao je Plenković.

Europska sredstva neće presušiti te će u idućem EU-ovom proračunskom razdoblju za Hrvatsku biti i veća nego sada, rekao je u četvrtak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković

"Suprotno nekim nevjernim Tomama, europskih sredstava će biti, neće nigdje evaporizirati ni nestati", rekao je Plenković u uvodu Vladine sjednice.

Podsjetio je na prijedlog Europske komisije o dva bilijuna eura EU-ova proračuna za iduće proračunsko razdoblje, od 2028. do 2034. godine.

"Od prosinca počinju ozbiljni razgovori na najvišoj razini Europskog vijeća. Prema trenutnim projekcijama, omotnica koja bi trebala otprilike biti rezervirana za nas u bitno promijenjenom ustrojstvu ovoga proračuna, ide negdje do 19 milijardi eura, što je nekoliko milijardi eura više nego što je bila prethodna omotnica u razdoblju aktualne perspektive ", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na potvrdu pozitivne preliminarne ocjene sedmog zahtjeva za isplatom sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Riječ je o milijardu i sto milijuna eura, na temelju uspješno ispunjena 53 reformska investicijska pokazatelja, a isplata tih sredstava očekuje se do kraja prosinca. 

"Mi smo trenutno jedina država članica Europske unije koja je u potpunosti ispunila sve pokazatelje u okviru prvih sedam zahtjeva, time ostvarivši sto posto izvršenosti. Do sada sedam odobrenih isplata iz mehanizma za oporavak i otpornost imaju uz Hrvatsku još samo Italija i Portugal", rekao je Plenković.

Najavio je da će Hrvatska uskoro Europskoj komisiji podnijeti i osmi zahtjev za plaćanje u iznosu od gotovo 900 milijuna eura, u vezi kojih su već ispunjeni svi pokazatelji.

"Uvjereni smo da s gotovo stopostotnom sigurnošću u sljedećih nekoliko mjeseci kanimo ispuniti sve kriterije indikatore i time povući svih deset milijardi eura na vrijeme", rekao je Plenković.

