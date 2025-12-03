Obavijesti

NISU DOMINANTNA TEMA

Plenković ističe da EU projekti nisu dovoljno vidljivi: 'Loša je komunikacija, ali se puno radi'

Piše HINA,
Zagreb: Manifestacija Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina RH | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Premijer je na Danima regionalnog razvoja poručio da se u javnosti premalo govori o projektima financiranim europskim novcem, iako oni mijenjaju regije i standard građana.

Premijer Andrej Plenković ustvrdio je u srijedu na Danima regionalnog razvoja i fondova EU da projekti financirani iz tih fondova u hrvatskom medijskom, političkom i općenito javnom prostoru nisu dovoljno vidljivi, rekavši kako su to teme koje bi trebale zanimati hrvatski narod.

"Tu ne vidim ugrozu ni od ustašizacije ni od drame antifašista“, rekao je Plenković na glavnoj konferenciji devetih Dana regionalnog razvoja i fondova EU koji se od utorka do četvrtka održavaju u Šibeniku.

Središnja tema su projekti koji se u cijelosti ili dijelom financiraju europskim novcem. Iako su takvi projekti, prema Plenkovićevim riječima, brojni i od velike važnosti za ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, oni nisu dominantna tema hrvatskog medijskog i političkog prostora ni tema razgovora.

„Jer da jesu, onda bi nam društvo bilo bolje“, poručio je dodajući da je to možda i zato što je Vlada s partnerima na ovim projektima uspjela dovesti regionalni razvoj i ogromna sredstva do te razine da djeluje kao da je to normalno, rutinski ili da se događa stihijski.

„To je ozbiljan i krupan problem komunikacije cijelog ovog procesa prvih 12 godina našeg članstva u EU“, istaknuo je premijer.

Ocijenio je i da je to i greška Vlade koja, po njemu, očito ne zna dovoljno dobro rastumačiti važnost svakog pojedinog projekta iako „svaki taj projekt ima pare za vidljivost“. Premijer se stoga ne čudi što hrvatski narod ne zna ide li Hrvatska u dobrom smjeru jer kako je istaknuo, kad se provode ankete na pitanje ide li Hrvatska u dobrom smjeru čak 75 posto ispitanika odgovara s „ne ide“.

„Sveukupno vas koji znate za te projekte nema više od 200. Mi ne znamo što se sve radi u drugim mjestima u Hrvatskoj a kamo li da znamo što se događa u drugim zemljama. Tu smo ostali malo skučeni i to nije dobro. Morali bismo malo više poraditi na tome i te novce koje imate za vidljivost koristite da se ipak nekako stekne dojam da nije loše, da se dosta toga napravilo“, poručio premijer predstavnicima jedinica lokalne samouprave.

Mikuš Žigman: Hrvatska tijekom posljednjih godinu dana stavila na raspolaganje 4 mlrd. eura

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman istaknula je kako je Hrvatska tijekom posljednjih godinu dana stavila na raspolaganje 4 milijarde eura sredstava, da je ugovoren i proveden niz projekata koji su korisni za razvoj hrvatskih regija, te za poboljšanje standarda i uvjeta života hrvatskih građana. Resorna ministrica zadovoljna je suradnjom s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave koje su važan partner u provedbi EU projekata.

„Hrvatska je jedina europska zemlja koja je odvojila 150 milijuna eura za naše otoke čime pokazujemo koliko su nam otoci strateški važni u razvojnom smislu“, kazala je resorna ministrica novinarima.

Istaknula je kako je Hrvatska prilikom pristupanja EU bila na 61 posto prosjeka razvijenosti EU koji je pak na kraju 2024. godine iznosio 77 posto. „Kroz to možemo vidjeti koliko su nam fondovi EU pomogli u dostizanju tog razvojnog jaza“, zaključila je.

Za novo višegodišnje razdoblje, od 2028. – 2034. Hrvatska će imati 16,8 milijardi eura, te će nastaviti zagovarati kohezijske politike koje su temelj politike EU, a prioriteti će pri raspodjeli sredstava biti isti kao na razini cijele EU – konkurentnost gospodarstva, produktivnost, te teritorijalni pristup, odnosno snažno zagovaranje regija. 

