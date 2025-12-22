Obavijesti

Plenković o odluci Ustavnoga suda: Donijet ćemo uredbu sa zakonskom snagom!

HINA
Petrinja: Svečano otvorenje Glazbene škole Frana Lhotke i izjava premjera Andreja Plenkovića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Plenković najavio uredbu nakon što je Ustavni sud srušio Zakon o osobnoj asistenciji! Sindikati traže veće plaće, ali premijer poručuje da su povećanja već bila velika!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je donošenje uredbe sa zakonskom snagom nakon što je Ustavni sud srušio najvažnije odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, ocijenivši da Sud kod donošenja odluke nije vodio računa o broju dostupnih asistenata, kao ni financijskome učinku odluke.

Nakon što je u ponedjeljak posjetio i otvorio obnovljene zgrade na Baniji srušene u potresu Plenković je u Petrinji, upitan kakva je pozicija resornog ministra Marina Piletića nakon odluke Ustavnog suda, odgovorio da je dobra te da se čuo i vidio s njime.

„Planiramo donijeti jednu uredbu sa zakonskom snagom koja bi riješila ovu situaciju s obzirom na niz ukinutih odredbi Zakona o osobnoj asistenciji“, najavio je.

REAGIRAO NAKON RADMANA Plenković o šok izjavi Vučićevog ulizice: Moram priznati da nisam ni znao da je on ministar
Plenković o šok izjavi Vučićevog ulizice: Moram priznati da nisam ni znao da je on ministar

Najbitnije je, dodao je, polje primjene. „Odluka Ustavnog suda otvorila je polje primjene za osobne asistente i onima koji imaju manje od 18 godina“, rekao je te podsjetio da je osobnih asistenata prije nego što je postao premijer bilo „otprilike oko 20-ak, a danas ih ima 8 tisuća“.

„Dakle, ono što smo mi napravili u odnosu na osobe sa invaliditetom, i to uvijek u suradnji sa Savezom udruga osoba sa invaliditetom, iznad je svih mogućih okvira koje su one imale prije“, poručio je.

Naveo je i da u Hrvatskoj ima više od 650.000 osoba s invaliditetom, a onih s najvećom stupnjem invaliditeta ima oko 180.000.

Nije relano povećanje osnovice koju traže sindikata

„Mislim da su rješenja koje je donio Ustavni sud više vođena pravnom logikom, a manje logikom dostupnih asistenata na tržištu rada - to je broj jedan. I broj dva, i nisu očito vodili računa o financijskoj dimenziji svega toga. Ali, to je nešto o čemu će brinuti Vlada, kao što  inače brine o svemu, pa će brinuti i o tome“, prokomentirao je.

Premijer je ponovno sindikatima poručio da nije realno povećanje osnovice plaće koju traže. "Osjećaj za realnost je jako važan“, rekao je i podsjetio na dosadašnja povećanja plaća i materijalnih prava u javnom i državnome sektoru.

TOMISLAV KLAUŠKI Bad Blue Boysi Za dom spremni: 'Kaj ćemo sad, Bobane? Kaj ćemo sad, Andreju Plenkoviću?
Bad Blue Boysi Za dom spremni: 'Kaj ćemo sad, Bobane? Kaj ćemo sad, Andreju Plenkoviću?

“Povećanja su bila velika, veća nego ikada, i treba nekako malo i razumjeti da ne može baš svake godine biti kao što je bilo u zadnjih nekoliko“, poručio je sindikatima.

Smatra da će Hrvati u idućoj godini živjeti bolje te je istaknuo da Vlada kontinuirao podiže standard građana te da Hrvatska “hvata korak s članicama EU koje su u Uniju ušle i 10-ak godina prije Hrvatske“.

„Rast je, ako hoćemo per capita, s 11 tisuća eura po glavi stanovnika na početku mandata došao na više od 22 tisuće sada. (…) Dakle, hoće“, poručio je premijer.

O transparentu ZDS koji su Bad blue boysi izvjesili na nogometnoj utakmici u Maksimiru, Plenković rekao da je, koliko shvaća, transparent bio poruka zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

90 MILIJARDI ZAJMA Plenković nakon sastanka: 'EU pokazao da stoji uz Ukrajinu'
Plenković nakon sastanka: 'EU pokazao da stoji uz Ukrajinu'

Mislim da je poruka logična, dodao je, s obzirom na Tomaševićevu potpunu nekonzistentnost oko dopuštanja odnosno nedopuštanja koncerta Marka Perkovića Thompsona.

„Dopustiti koncert u srpnju, nakon što je bio prebukiran Hipodrom u svibnju kad je izvorno Thompson tražio koncert… Dakle, nije se moglo proći Hipodromom tih nekoliko mjeseci dok nisu završili lokalni izbori. Onda dopusti koncert u subotu, ali ne može koncert u nedjelju. Nek' ode malo u Istru i Varaždin i vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu“, poručio je Tomaševiću.

