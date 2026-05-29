Plenković o Tomaševiću: Mi poštujemo sve sudove i ne vičemo na državno odvjetništvo

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak da njegova vlada poštuje sve sudove i ne viče na državno odvjetništvo, osvrnuvši se na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da više vjeruje bivšem ravnatelju Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosti Kostanjeviću nego DORH-u.

“Mi poštujemo sve sudove i ne vičemo na državno odvjetništvo”, rekao je Plenković nakon sjednice Saveza Hrvata izvan Hrvatske.

Ustvrdio je i da bi reakcije bile znatno snažnije da je on izjavio kako više vjeruje nekom članu HDZ-a nego glavnom državnom odvjetniku. "Zamislite da sam ja rekao da više vjerujem nekom iz HDZ-a nego glavnom državnom odvjetniku. Kakav bih tek ja napad doživio kao predsjednik HDZ-a i Vlade?", kazao je Plenković.

Kosta Kostanjević, bivši ravnatelj zagrebačke Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO), sporazumno je osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 40.000 eura, uz oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi od 450.000 eura. Ukupna šteta za Grad Zagreb u tom slučaju iznosila je 1,8 milijuna eura.

"Taj isti čovjek ne samo da je dobio presudu, nego je priznao da je uzeo 450.000 eura i nagodio se s istim USKOK-om kojemu je na čelu Turudić”, rekao je Plenković, dodajući kako su iz Možemo! gotovo odustali od naplate štete Gradu Zagrebu.

Upitan o nepravomoćnoj osuđujućoj presudi Božidaru Kalmeti, Plenković je rekao da ne želi komentirati pojedinačne slučajeve.

Govoreći o pravosuđu, rekao je da su pojedini sudski postupci bili politički motivirani te da su informacije plasirane u javnost s ciljem nanošenja političke štete HDZ-u tijekom kampanje za parlamentarne izbore 2024. Kao primjer naveo je slučaj ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, istaknuvši da se nastojalo diskreditirati ministricu „puštanjem informacija u pojedine medije” kako bi joj se napravila politička šteta, iako, kako je rekao, nije imala nikakve veze s tim. Dodao je da taj postupak nije pokrenuo DORH, nego Ured europskog javnog tužitelja .

Upitan o dugotrajnosti sudskih postupaka, premijer je rekao da je Hrvatska značajno smanjila broj neriješenih starih predmeta, s 1,4 milijuna na oko 380 tisuća, te skratila trajanje postupaka. "Ulaganja u pravosuđe do 2029. su 382 milijuna eura", rekao je, najavivši i novu zgradu na zagrebačkom Črnomercu za šest pravosudnih institucija.

Plenković je također najavio novo smanjenje cijena goriva od ponedjeljka. "Smanjit će se još cijena i eurosupera i eurodizela idući ponedjeljak kada će Vlada donositi odluku", rekao je.