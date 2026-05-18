Premijer najavio moguće izmjene zakona i inspekciju na sudu u Šibeniku, a osvrnuo se i na potez predsjednika Milanovića oko izraelskog veleposlanika
Plenković o ubojstvu u Drnišu: Javnost je s razlogom ogorčena! Otvaraju se pitanja o pravosuđu
Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a obratio se medijima i komentirao najvažnije teme koje posljednjih dana potresaju javnost. U fokusu je bilo ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, a na početku obraćanja izrazio je sućut obitelji i prijateljima ubijenog mladića.
- Ovo je ogroman gubitak. Ubojstvo je s razlogom izazvalo ogorčenje javnosti i otvara legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, posebno pravosuđa - rekao je Plenković. Dodao je kako postoje slučajevi u kojima se ovakvi zločini ne mogu predvidjeti, ali da, prema njegovim riječima, u ovom slučaju situacija nije bila takva.
- Počinitelj je ranije ubio žensku osobu i osuđen je na 12 godina zatvora. Na slobodu je izašao 2015., nakon čega je bio optužen za nasilje u obitelji te za posjedovanje, izradu i nabavu oružja - rekao je premijer.
Najavio je i promjene kako bi se slični slučajevi ubuduće spriječili.
- To može uključivati i izmjene zakona - poručio je.
Premijer je rekao i kako će ministar pravosuđa Damir Habijan poslati inspekciju na sud u Šibeniku.
Tijekom dana jedna od glavnih političkih tema bila je i informacija da predsjednik Zoran Milanović nije dao suglasnost izraelskom veleposlaniku. Plenković smatra da je razlog tome Milanovićev stav prema Izraelu.
To nije prvi put, takve se stvari događaju kontinuirano. A da ne govorim o totalitarnom ponašanju kada s Pantovčaka udaljava one s kojima se ne slaže - izjavio je premijer.
