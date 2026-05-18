Habijan: Objašnjenje suda oko ubojice iz Drniša je skandalozno

"Kako je moguće da je taj čovjek nakon svega bio na slobodi?", pitanje je koje muči stanovnike Hrvatske nakon užasnog ubojstva u Drnišu. Kristijan Aleksić ubio je mladog 19-godišnjaka Luku koji mu je na kućnu adresu dostavio pizzu, nakon zločina se dao u bijeg, ali policija ga je nakon intenzivne potrage pronašla..

Aleksić je i ranije ubijao, tamo 1994. godine ubio je 22-godišnjakinju, otkrili su ga tek sedam godina kasnije, a na kraju je dobio 14 godina zatvora. Incident je izazvao i u zatvoru u Lepoglavi, a nakon izlaska iz zatvora imao je nekoliko kazni za prijetnje, a prije tri godine pronašli su mu i oružje.

Upravo ovaj potonji slučaj je problematičan jer u njemu, iako je podignuta i potvrđena optužnica, Aleksiću nije započelo suđenje.

Upitali smo i Općinski sud u Šibeniku zašto ročište za navedeni slučaj nikada nije održano odgovaraju nam kako on nije bio hitan.

A zbog cijele situacije ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i tamošnjeg Općinskog državnog odvjetništva.

- Očekujem da do kraja tjedna nadzor bude gotov i ovisno o rezultatima, ako se ukažu činjenice koje su navedene - da nije u dvije i pol godine zakazano niti jedno ročište - pokretanje stegovnog postupka pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem - rekao je ministar Habijan, javlja HRT.

Izrazio je sućut obitelji i prijateljima ubijenog mladića i odmah je nastavio:

- Mene kao ministra šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi kako to nije hitni postupak, što je skandalozno, s obzirom na to da se radio o osobi koja je ranije pravomoćno osuđena za teško ubojstvo - kazao je Habijan.

Naglasio je da se kao ministar i dio izvršne vlasti - suzdržava od uplitanja u rad sudbenih tijela, ali ovaj slučaj zaslužuje reakciju.

- Bilo je dosta i mislim da kao ministar želim vrlo jasno poslati poruku da normativni okvir kojeg smo postavili - od 40 do 50 godina kazne za najteža kaznena djela - na pravosudnim dužnosnicima je da te alate koriste - kazao je Habijan, piše HRT.

Evo što su za 24sata odgovorili sa suda u Šibeniku vezano za slučaj od prije tri godine. Vezano uz taj slučaj kontaktirali smo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku iz kojeg nam kažu kako su oni "27. rujna 2023. pred Općinskim sudom u Šibeniku podigli optužnicu zbog kaznenog djela protiv javnog reda, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (...) koja je potvrđena rješenjem Općinskog suda u Šibeniku od 21. studenog 2023. godine."

- Za navesti je da sukladno čl. 121. Sudskog poslovnika (“Narodne novine” broj 136/2024) sudac, sudski savjetnik ili drugi službenik rješava predmete dodijeljene mu u rad sukladno redoslijedu njihovog zaprimanja, dok je čl. 122. st. 1. Sudskog poslovnika propisano da će se u kaznenom postupku prvenstveno uzimati u rad predmeti u kojima se okrivljenik nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru, maloljetnički predmeti, predmeti prema okrivljenicima s duševnim smetnjama, predmeti iz nadležnosti USKOK-a, predmeti ratnih zločina, predmeti povrede spolne slobode, predmeti zlouporabe droga, te predmeti s elementima nasilja, terorizma i svih njihovih pojavnih oblika. Budući da predmet koji se pred ovim sudom vodi protiv okrivljenog Kristijana Aleksića po svojoj naravni nije hitan, glavna rasprava još nije zakazana - stoji u odgovoru suda.

Ističu i kako je optužnicom Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku predloženo da se izrekne kazna zatvora u trajanju jedne godine i da mu se trajno oduzme oružje i streljivo. Poručuju i kako Općinsko državno odvjetništvo nije predložilo nikakve mjere opreza, kao ni što nije predložen istražni zatvor te stoga on nije bio niti određen.

Općinsko državno odvjetništvo poručilo je za Index kako su u tom slučaju zatražili bezuvjetni zatvor za Aleksića.

Kako doznaju 24sata, protiv Aleksića se na Općinskom sudu vodio još i prekršajni postupak zbog prekršajnog djela iz Zakona o zaštiti nasilja u obitelji. U siječnju 2020. proglašen je krivim i izrečena mu je novčana kazna.

