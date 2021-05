Ovo je uvjerljiva, apsolutna pobjeda HDZ-a - rekao je premijer Andrej Plenković.

- U Varaždinskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ostvarili smo značajne iskorake. Ukupno smo zadovoljni. Bilo je rezultata koji nisu u skladu s našim očekivanjima, onaj u Splitu i Šibensko-kninskoj županiji, ali ne možemo pobjeđivati baš svugdje. Izvući ćemo pouke, podnijeti izvješća - dodao je Plenković.

Smatra da će, što se tiče protupotresne obnove dobro surađivati s Tomislavom Tomaševićem.

- Naša je politika vođenja kvalitetnog upravljanja na svim razinama kao i dosada imali smo sa svim županima i gradonačelnicima dobru suradnju pa vjerujem da ćemo tako i sa novom vlasti u Zagrebu - rekao je Plenković.

Komentirao je i rezultate izbora u Varaždinu.

- Brojke su najbolji pokazatelj. Ako dobijemo toliki broj općina, gradova i županija, onda moramo biti zadovoljni. Što se tiče suradnje s Čačićem i Martinčević, ona je na nacionalnoj razini bila dobra. Lokalna utakmica ne utječe na to, sutra imamo sastanak pa ćemo razgovarati - rekao je Plenković.

Plenković ponovo tvrdi da su HDZ-ovi kandidati bili mete u kampanjama.

- Vice Mihanović i Davor Filipović bili su glavne mete u kampanji, to je vrsta agresije koja je utjecala na rezultate. Mihanović je bio sve bolji u sučeljavanjima, Puljak se vrtio oko tri točke, šuplja priča, ali on neka bude ponosan na antisemita koji mu je zamjenik i neka se pere od toga iduće četiri godine - rekao je Plenković.

Ponovo je ponovio teze da su mediji sabotirali Davora Filipovića.

- Nije bilo ništa krivo, sve koje sam naveo krivo su izgovarali ime Filipovića. Isto se događalo u tiskovnim medijima. Lapsus je Branko Bačić, ovo su namjerne greške. Nije to kritika, nije to udar na medije. Nisu mediji svete krave da ne možemo o tome govoriti. Neprimjerena je izjava predsjednika HND-a koji je tiši kad treba kritizirati Milanovića. G. Zovko kad treba reagirati na Milanovića, obazrivije je. Sad se usudi govoriti o meni kao o da je dovoljan jedan Lukašenko u Europi. To je izlaženje iz svih okvira i pristranost - rekao je Plenković.

- Umjesto Puhovskog ste doveli Lalića, deklariranog ljevičara, analitičara koji na najgori mogući način izvrijeđa kandidata HDZ-a na najgori mogući način. Ne mislim da je to nepristrano. Jedno je kad se u političkoj utakmici sučeljavaju kandidati, ili kad kandidata na najgori način karakterizira netko tko se predstavlja kao neovisni analitičar. Novine u svijetu prate određene ideologije, to je normalno. Ne možemo u Hrvatskoj živjeti u uvjerenju da su svi neovisni i objektivni - dodao je Plenković.

Novinari su pitali Plenkovića ima li dokaze da su mediji namjerno sabotirali Filipovića.

- Vi ste najkonzervativnija televizija u Europi. Ma ne, oni su njega hvalili. Govorili su da se ne zove Davor da bude simpatičniji biračima. Ne možete baš u ne znam koliko situacija nazvati to slučajnošću. Imam oči, uši, osjećam to. Nazovite to kako hoćete, ali to je tako. G. Macan je radio za Vladu prije tri godine kao savjetnik. Vaša televizija i portal je krivo skratio i interpretirao, to je medijska manipulacija. Kekin odgovara na vašu skraćenu manipulaciju moje izjave i ona odgovara da Hrvatska nije HDZ. Naša ključna poruka je prije nekoliko godina bila “mijenjamo HDZ da bismo mijenjali Hrvatsku”. Onda je došao Možemo “mijenjamo Zagreb da bismo mijenjali Hrvatsku”. Ja sam rekao da ne znam što im to nije dobro. Nikad nisam rekao da HDZ ima ekskluzivno pravo na domoljublje, to je medijska manipulacija, namjerna pristranost. Sad ću svaki put se tome usprotiviti jer nije normalno da se izvrću riječi premijera pa mi još predsjednik HND-a kaže da sam ja kao Lukašenko - rekao je Plenković.

Plenković kaže da on ne govori protiv novinara već da se bori protiv dvostrukih kriterija.

- Danas sam rekao da smo imali kroz medije agresiju prema dva kandidata. Nisam uvrijedio nijednog novinara nego konstatirao istinu. O Filipoviću je bilo namjerno pisano ili izgovoreno. Nisu rekli da se zove Darko ili Dubravko ili Dalibor ili Petar ili Andrija ili Marko, baš svi su svaki put krivo napisali. Baš da je svaki put lapsus Damir, to mi ne djeluje slučajno. Ma ja sam sad to izmislio… Slučajno su ga svaki put zvali Damir. Što treba biti dokaz? Kako ga nitko prije ili poslije kampanje nije nazvao Damirom? Nego baš dok traje kampanja - rekao je Plenković.

- Ovo danas nije bio napad na novinare i medije, nego istinito komentiranje nečega što se događalo. To nije dojam nego fakti.Ili najbolja teza lijevog kruga – evo ga, nešto je nervozan. Što bih bio nervozan? Svaki put ću se usprotiviti manipulaciji - rekao je.

- Sve što sam ja govorio danas nije uvrijedilo nijednog novinara, ja sam samo govorio istinu - dodao je Plenković.

Osvrnuo se još jednom na temu lokalnih izbora.

- Domovinski pokret je izmišljen da bi došao na mjesto HDZ-a jer valjda nisu utjecajni u današnjem HDZ-u. Stalno ću to govoriti jer to tako je. Ili su to bivši HDZ-ovci poput Škore ili iz nekih malih stranaka. To je za ljevicu super. Škoro je proglašen huškačem jer je napadao Tomaševića. A kad napada HDZ, onda je to okej. To je ključ, poanta je dvostrukih kriterija. Ako Milanović nešto kaže, onda je to pitanje stila, a ja sam Lukašenko. Ne može, neću dozvoliti dvostruke kriterije - rekao je Plenković.

Komentirao je i izbore u Splitu.

- Mislim da je opterećeniji Puljak. On si je uprtio na pleća Ivoševića, za kojeg nisam ni znao da postoji, i sad ga nosi. Ako ne da odmah ostavku, nosit će ga 4 godine. Udruge poput novinarskog društva bi trebale graknuti na Puljka što ima antisemita za zamjenika, kako ga možeš nositi sa sobom, slikati se s njim - rekao je Plenković.