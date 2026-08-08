Plenković: Očevid će pokazati uzrok nesreće, a odgovorni za otpad u Gospiću će odgovarati

Očevid će pokazati što je uzrok nesreće, ja to u ovom trenutku ne mogu komentirati. Ono što je važno, da su ozlijeđeni najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi...dobro je da nema žrtava, kazao je Plenković nakon sastanka s čelnicima jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve.

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Govoreći o problemu nezakonito odloženog otpada na području Gospića, Plenković je rekao da odgovorni moraju biti procesuirani i da se se mora pripremiti cjeloviti plan sanacije.

Podsjetio je na slučaj baliranog otpada kod Varaždina, kazavši da je država stala iza projekta sanacije i riješila problem.

- Važno nam je da cijeli proces nabave prođe sukladno zakonu jer je riječ o prevelikom iznosu novca da bi se išlo u direktno ugovaranje. Razumijem urgentnost, ali urgentnost je tu i sve službe rade. Poruka građanima je da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovarati, a da će se otpad sanirati - kazao je.

Napomenuo je i da je nedavno gradonačelnik Gospića Darko Milinović bio pozvan na sastanak s ministrom graditeljstva Brankom Bačićem, ali da je kazao kako je spriječen. Milinović je, naime, ranije pozvao na hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića te najavio mogućnost prosvjeda u Zagrebu ako se uskoro ne poduzmu konkretni koraci.

Poskupljenje goriva, ako ga bude, bit će minimalno; povećanjem mirovina ispravljamo nepravdu prema braniteljima

Na novinarski upit o skorom ponovnom poskupljenju goriva, Plenković je odgovorio da će, ako ga bude, biti minimalno, podsjetivši da Vlada već pet mjeseci regulira i smanjuje udar rasta cijena goriva na građane.

Osvrnuo se i na najavljeno povećanje braniteljskih mirovina, naglasivši da Vlada ispravlja nepravde prema hrvatskim braniteljima iz vremena prethodnih vlada.

- To je još iz vremena Račanove vlade, dakle ispravljamo još jednu nepravdu. Dakle, nije riječ o nekom novom povećanju, nego vraćamo stvari na onakvu situaciju kakva je trebala biti. Za razliku od prijedloga nekih drugih stranaka, koje su sada radile valjda neki PR i najedanput nisu sigurne je li Domovinski rat mit ili, kao što je za nas, temelj suvremene hrvatske države, slobode i demokracije - rekao je, dodavši da je sve to unaprijed planirano i dobro promišljeno.

Povećanje će obuhvatiti 200 tisuća branitelja, a ukinut će se i porez na dohodak za sve mirovine koje su u poreznim škarama, što će povećati mirovine za 580 tisuća umirovljenika.

- Idemo onim putem koji smo rekli, a to je da će ukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj na kraju mandata naše treće vlade biti između 750 i 800 eura - poručio je Plenković, naglasivši da su napori da se povećaju mirovine kontinuitet i konzistentnost politike Vlade.

Podsjetio je i na ranije mjere, povoljnije izračune, mogućnost vraćanja na tržište rada, ukidanje penalizacije, dizanje minimalnih mirovina, dizanje mirovina za osobe s invaliditetom, pakete pomoću umirovljenicima u krizama...

Za mirovine je u državnom proračunu predviđeno 10,2 milijarda eura, što je više od četvrtine rashodovne strane proračuna, rekao je Plenković.