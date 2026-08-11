Plenković: Oporba širi paniku. Nema ugroze za pitku vodu

Premijer Andrej Plenković kazao je u utorak da se slučaj opasnog otpada u Lici rješava na kaznenopravnoj, sanacijskoj i političkoj razini te istaknuo da prema mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema ugroze za pitku vodu.

Plenković je to rekao nakon sastanka užeg kabineta Vlade i predstavnika parlamentarne većine kojeg je sazvao zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici te dodao da zahtijeva da se ubrzaju aktivnosti na sanaciji i utvrđivanju odgovornosti.

HZJZ će redovito izvještavati o kvaliteti vode

Naglasio je i da su na sastanku sudjelovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i Krunoslav Capak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je rekao da nema nikakve ugroze za vodu u Lici. Dodao je i da su zamolili HZJZ da u periodima od svaka, tri četiri dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode.

''Na taj način će svi biti potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode'', dodao je.

Što se tiče daljnjih aktivnosti vezanih za sanaciju, kaže Plenković, da se na javni poziv nije javio nitko od zainteresiranih, ali da se sada poziv ponavlja, i to za sanaciju otpada koji je na vanjskoj razini, na površini.

''Vjerujem da će se ovaj put zainteresirane tvrtke javiti te da će nakon toga taj otpad - koji je karakteriziran kao neopasan - biti saniran. Kad je riječ o zakopanom otpadu, koji je pomiješan sa zemljom, za njega se karakteristike s obzirom na sadržaj mogu kvalificirati kao opasne. Tu je procedura takva da moramo pronaći odgovarajuće tvrtke koje su u stanju zbrinuti takav otpad. Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju ni postrojenje'', rekao je.

Slučaj zbog kojeg je danas održan sastanak užeg kabineta Vlade i predstavnika parlamentarne većine odnosi se na ilegalno odlaganje golemih količina otpada na više lokacija u Lici, uključujući Gospić, Štikadu i Lički Osik.

Uskok je prošle godine pokrenuo istragu protiv Josipa i Monike Šincek i drugih osumnjičenika, a slučaj se u međuvremenu proširio na nove lokacije i dodatne osobe.

Plenković je o aferi govorio i prije dva dana u Sinju. Na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio šlepere kojima je u Gospić dovezeno oko 37.000 tona otpada i je li riječ o korupciji, odgovorio je kako će se sve utvrditi tijekom istrage.

Plenković je kazao i da postoje tri razine razine u slučaju Gospića - kazneno-pravna, sanacijska i politička.

''Prva je kaznenopravna razina, postupak koji vode Državno odvjetništvo i Uskok, gdje se razdoblje kojim se DORH bavi odnosi na posljednjih pet ili šest godina'', rekao je Plenković, dodavši da zbog istrage ne može govoriti o njezinim detaljima.

Druga razina, istaknuo je Plenković, odnosi se na sanaciju otpada u Gospiću. Kazao je da je, nakon izmjena Plana gospodarenja otpadom prošle godine, za sanaciju nadležan Fond za zaštitu okoliša, dok postupak koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Oporba širi paniku i dezinformacije među Ličanima

Treću razinu nazvao je političkom, optuživši oporbu i druge aktere da slučaj koriste za ostvarivanje političkih poena i širenje, kako je rekao, dezinformacija i panike među stanovnicima Gospića i Ličko- senjske županije.

Plenković je rekao i da "u potpunosti razumije oporbu" koja želi dobiti medijsku pažnju kad su se svi trendovi idu gore.

Vidjeli su ankete, znaju da su se trendovi promijenili pa žele dobiti neku vrstu medijske pažnje. Više je nego jasno da je turistička sezona jako dobra i podaci za srpanj su dobri i po rezultatima koje već sad vidimo kad je riječ o dolascima i noćenjima, i fiskalizaciji i prihodima, što je dobro za gospodarski rast. Treće, iz mjeseca u mjesec, usporavaju inflatorni pritisci, Vlada regulira cijene energenata i goriva, vidite da uz novu metodologiju je to značajno otišlo dolje. Također, zaokružili smo i pitanje ispravljanja nepravde još iz Račanove vlade prema braniteljima, naveo je.

Onda je jasno, kaže Plenković, čemu histerija i tolika energija oporbe usred ljeta ne bi li se stvorila fabricirana izvanredna situacija.