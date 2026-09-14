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Plenković: Osnivamo Znanstveni savjet za stručnu potporu Vladi u sanaciji otpada

Piše HINA,
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Plenković: Osnivamo Znanstveni savjet za stručnu potporu Vladi u sanaciji otpada
Zagreb: 202. sjednica Vlade RH | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Savjetom će predsjedati rektor zagrebačkog Sveučilišta Stjepan Lakušić, a zamjenik će mu biti ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da će Vlada osnovati Znanstveni savjet za stručnu potporu Vladi Republike Hrvatske u sanaciji nezakonito odloženog otpada na lokaciji u Gospiću,  kojem će na čelu biti rektor zagrebačkog Sveučilišta Stjepan Lakušić.

"Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih i akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu i stručnjake s područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravtvene ekologije", rekao je Plenković na sjednici Vlade.

Savjetom će predsjedati rektor zagrebačkog Sveučilišta Stjepan Lakušić, a zamjenik će mu biti ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

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"Vjerujemo da će njihova stručna i istinita procjena i analiza pridonijeti smirenijoj i potpunijoj javnoj raspravi u Hrvatskoj o toj temi. Itekako vidimo da je to nužno i potrebno s obzirom na informacije koje su u javnom prostoru. Vidi se da je nedostajao jedan znanstveni i stručni pristup ovoj tematici kako bi javnost dobila stvarne i potpune informacije kada je riječ o Gospiću", poručio je.  

Premijer je najavio i da će sa sjednice Vlade u saborsku proceduru uputiti Zakon o gospodarenju otpadom kojim se dodatno uređuje sustav i uvode snažniji mehanizmi kontrole, odgovornosti i provedbe. 

"Zakon je temeljito pripremljen u proteklom razdoblju,  a njegova priprema je počela davno prije nego što je došlo do emancipacije te teme vezane uz otpad u nekadašnjem PPK Velebit i Gospić",  kazao je. Podsjetio je da je taj zakon već dva puta bio u javnom savjetovanju, 2025. i 2026. godine.

Istaknuo je kako je cilj zakona spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare te osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom.

GLAS STRUČNJAKA Plenković na prvom sastanku Znanstvenog savjeta za sanaciju opasnog otpada u Gospiću
Plenković na prvom sastanku Znanstvenog savjeta za sanaciju opasnog otpada u Gospiću

Posebno, naglasio je, jača se odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. 

"Uvodi se obvezni neprekinuti videonadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada"; rekao je. Također, jačaju se i ovlasti nadležnih tijela kako bi se pravodobno moglo reagirati na nezakonito postupanje, uključujući i mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.

Trošak sanacije nezakonito odbačenog otpada ne smije biti na građanima i lokalnoj zajednici,  već na onečišćivačima. Uz to, jasnim se čine i procedure davanja suglasnosti na lokalnoj razini za odlagališta koja se nalaze u pojedinim gradovima ili općinama.

Plenković je osudio napad na učenika u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu koji se dogodio u petak rekavši da su, kao i cijela javnost, bili potreseni tim incidentom.  

Naveo je da je zdravstveno stanje učenika i napadnute djelatnice škole stabilno. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a u školu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo krizni tim kako bi se pružila potrebna potpora učenicima, nastavnicima i cijeloj školskoj zajednici.

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