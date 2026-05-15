Plenković: Milanović pokazuje znakove isključivosti. To je totalitarni sustav koji vode...

Hrvatski premijer Andrej Plenković osvrnuo se u petak na aktualnosti u Hrvatskoj. Komentirao je izbor nove šefice Ustavnog suda, prijepor oko veleposlanika, protjerivanje Tomislava Lendića s Pantovčaka...

- Problem leži u Milanoviću, koji blokira izbor veleposlanika već šest godina - kazao je u startu Plenković, piše N1.

Pozdravio je imenovanje Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nazvao ju je kompetentnom i kvalitetnom...

Ali drugačiji je bio ton oko neizbora preostalih troje sudaca Ustavnog suda...

- Vidjelo se tko je tko i da zbog političke nezrelosti blokira izbor sudaca. Oni koji su izabrani kao kandidati, plod su razgovora s ovlaštenim pregovaračem Ivanom Malenicom i očito neovlaštenim Sašom Đujićem. Očito je strateški odabir SDP-a i Možemo paralizirati rad Ustavnog suda. Oni žele prebaciti odgovornost na vladajuću koaliciju, ali ne mogu to jer suce koje smo predložili ne bi bilo moguće ni nacrtati. Nadam se da će to hrvatska javnost, komentatorska, medijska, akademska i stručna to primijetiti - kazao je Plenković, piše N1.

Najvjerojatnije će sad ići novi natječaj...

- Ne znam tko će se ubuduće uopće javiti na njih. Jer, ako imate ovakvu malicioznost SDP-a i Možemo, kojem je očito Možemo kao senior partner to naredio, tko bi to htio - kazao je Plenković.

Komentirao je i protjerivanje diplomata Lendića s Pantovčaka.

- Milanović pokazuje znakove isključivosti. To je totalitarni sustav koji vode. Lendić je na pitanje novinara rekao istinu. Je li trebao šutjeti na pitanje da se ne bi onaj koji blokira cijeli proces već šest ne bi uvrijedio? Imali ste jedan bahati, loš i isključivi potez Milanovića. Ne znam zašto je Ministarstvo slalo drugog čovjeka tamo, to nisam ni znao. I mi smo mogli iz kaprica blokirati izbor predsjednice Vrhovnog suda, ali smo odgovorni - kazao je Plenković, piše N1.