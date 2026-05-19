Plenković: Ovo je poruka sudovima da dobro pogledaju kakve predmete imaju

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u utorak da će se nadzorom šibenskog suda i državnog odvjetništva utvrditi je li bilo propusta u postupanju prema recidivistu osumnjičenom za ubojstvo mladića u Drnišu te dodao da je to poruka sudovima da "dobro pogledaju kakve predmete imaju".

Premijer Plenković je podsjetio da su ministar pravosuđa Damir Habijan i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić već donijeli odluke o upućivanju nadzora u Šibenik.

Turudić je ranije rekao da je izvanredni nadzor upućen u Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku radi provjere postupanja u predmetu protiv Kristijana Aleksića, koji je 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja bez prijedloga za određivanje istražnog zatvora, dok je ministar Habijan najavio moguće stegovne postupke ako se utvrde nepravilnosti.

"Naravno da je nadzor potreban", rekao je Plenković te podsjetio da je i jučer naglasio koliko osuđuju to teško ubojstvo maturanta, mladića od svega 18 godina, i koliko je takvo kazneno djelo, koje je počinio recidivist, netko tko je bio osuđen za ubojstvo i tko je služio 15 godina zatvora, potreslo cijelu Hrvatsku, Drniš i njegovu obitelj.

Sada, kaže, treba rasvijetliti je li u postupanju bilo propusta te odnose li se oni na državno odvjetništvo, sud ili neku drugu instituciju.

Upitan treba li pojačati nadzor i nad drugim sudovima kako bi se izbjegli slični slučajevi, Plenković je odgovorio da je protiv generaliziranja, ali da je riječ o poruci svima da "dobro pogledaju kakve predmete imaju i kako ih rješavaju".

Plenković o Sokolu: Nije se ispričao

Premijer se osvrnuo i na istupe HDZ-ova europarlamentarca Tomislava Sokola, rekavši da su njegove kritike kolega iz stranke "čudne i neuobičajene" te da dužnosnici koji predstavljaju HDZ trebaju svoje političke stavove usklađivati sa stavovima stranke.

"On je dobio jednu lijepu privilegiju da predstavlja Hrvatsku demokratsku zajednicu u Europskom parlamentu. Ići iz te perspektive u intervju u jednom dnevnom listu na način da se obruši na kolege iz gradske organizacije koji su ga podržali i predložili da bude na listi bez ikakvog argumenata je krajnje čudno i neuobičajeno. Mi smo ga zamolili na sastanku na kojoj bilo 200 ljudi da nam objasni o čemu se tu radi i on je čak tu išao i sam sebe demantirati, ali se nije ispričao", rekao je Plenković.

Plenković je rekao da se Sokolova supruga, koja je članica HDZ-a, mogla kandidirati unutar stranke te ustvrdio da nitko nije sprječavao bilo koga da sudjeluje u unutarstranačkim procesima. Dodao je da će glavni tajnik HDZ-a nastaviti razgovore sa Sokolom.

"Između ostaloga, on uvijek mora voditi računa o tome kakve političke stavove iznosi. On tamo predstavlja HDZ i treba svoje stavove uskladiti s politikom HDZ-a, a ne imati stajališta koja odudaraju od stajališta stranke. To nije bilo jednom nego više puta", kazao je Plenković.

Eurozastupnik Tomislav Sokol izazvao je reakcije stranačkog vrha nakon intervjua u kojem je ustvrdio da su pojedinci s čelnih pozicija u zagrebačkom HDZ-u vršili pritiske i pokušali onemogućiti pluralizam na unutarstranačkim izborima kad se za jednu dužnost trebala kandidirati njegova supruga.