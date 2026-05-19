OPROŠTAJ

Pojavila se Lukina izjava iz djetinjstva. Imao je 11 godina i bio je najmlađi na turniru

Piše 24sata,
Pojavila se Lukina izjava iz djetinjstva. Imao je 11 godina i bio je najmlađi na turniru
Svidio mi se taj sport i eto, zbog toga sam se odlučio baviti košarkom', odgovorio je Luka na početku

Drniš i Hrvatska opraštaju se od Luke kojeg je svirepo ubio Kristijan Aleksić. Na društvenim mrežama je ovih dana u javnost isplivala izjava koju je Luka 2018. godine dao za Sport Klub nakon turnira "Basket 4 kids" u Splitu na kojem je igrao za svoj KK Došk.

Na tom turniru su se natjecali dječaci iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, a Luka je tada s 11 godina bio najmlađi sudionik turnira.

Svidio mi se taj sport i eto, zbog toga sam se odlučio baviti košarkom', odgovorio je Luka na početku, kada su ga pitali zašto se odlučio trenirati košarku.

Kako se u Drnišu trenira? 'Dobro'

Ovaj turnir, kako ga vidiš, je li ti lijepo u Splitu?

Pa je, sasvim lijepo. Vidim ga kao jedan dobar i mislim, jak turnir.

Koliko treniraš tjedno? Četiri dana tjedno

Izgubili ste prvu utakmicu, što možemo očekivati do kraja? 'Ne znam, vidjet ćemo. Sudbina će odlučiti - zaključio je tada Luka.

