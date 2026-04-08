Obavijesti

News

Komentari 0
U SLUČAJU ESKALACIJE I RASTA CIJENA

Plenković: 'Plivajući PDV samo kao krajnja mjera'. Evo što je to

Piše HINA, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: 10. sjednica Hrvatskog sabora započela je aktualnim prijepodnevom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Smatra da ne bi bilo loše u ovakvim okolnostima tražiti od Sabora usvajanje takve izmjene zakona koje bi Vladi dale "jedan operativan alat"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u srijedu da je "plivajući" PDV krajnja mjera koja bi se primjenjivala samo u slučaju velike eskalacije sukoba na Bliskom istoku i daljnjeg rasta cijena energenata, dok prije toga postoji i eventualna mogućnost "ulaska" u europski dio trošarina na gorivo.

Odgovarajući na pitanja novinara u Hrvatskom saboru uoči aktualnog prijepodneva, Plenković je izjavio da sinoćnje dvotjedno primirje SAD-a i Irana vidi kao "jako dobru" vijest na koju su reagirala i tržišta diljem svijeta, pa već sada padaju cijene nafte, što je "jako dobro" i za hrvatsko gospodarstvo i energetsku sigurnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Upitan o svojoj jučerašnjoj najavi izmjena zakona o PDV-u i privremenom uvođenju mjere "plivajućeg PDV-a", Plenković je istaknuo da je "to zaista krajnja mjera u slučaju velike eskalacije", odnosno alat koji bi se eventualno koristio po potrebi, a ne odmah nakon što se izmjene zakona donesu. No, smatra da ne bi bilo loše u ovakvim okolnostima tražiti od Sabora usvajanje takve izmjene zakona koje bi Vladi dale "jedan operativan alat".

Izmjenama Zakona o PDV-u, pojasnio je, omogućilo bi se Vladi da umjesto Hrvatskog sabora odlučuje na tjednoj ili dvotjednoj bazi kolika bi bila stopa PDV-a na derivate i energente. Distributeri svoje cijene u biti formiraju na tjednoj razini, pa u tim okolnostima nije realno ići s izmjenama zakona pred Sabor svaki tjedan, dodao je Plenković.

Govoreći o aspektima formiranja cijene litre goriva i preostalim mogućnostima njenog umanjenja, pojasnio je da cijena litre u sebi sadrži cijenu samog energenta, zatim trošarine - hrvatski i europski dio, premiju distributera, kao i porez na dodanu vrijednost (PDV).

Vladine intervencije su do sada išle u dva smjera, pa je dio tereta preuzela država smanjenjem trošarina, pri čemu je kod dizela ta opcija u potpunosti iscrpljena kada je riječ o hrvatskom dijelu trošarine.

Formalno je od Europske komisije zatražena mogućnost da se "uđe" i u europski dio trošarina. "Postoji presedan, to se događalo ranije, međutim to je jedna procedura koja traje. To bi nam onda bila još šansa da umanjimo cijenu litre goriva ukoliko dođe do povećavanja", naveo je Plenković.

‘Plivajući PDV’ nije službeni porezni izraz, nego se koristi da opiše situaciju u kojoj iznos PDV-a koji plaća potrošač varira zbog promjene cijena na tržištu, a ne zbog izmjene zakonske stope.

Najčešće se pojam koristi na dva načina. Prvo, kod proizvoda čije cijene stalno variraju, poput goriva. Kada cijena poraste ili padne, PDV, kao postotak te cijene, automatski se povećava ili smanjuje. Primjerice, ako gorivo poskupi, država ubire više PDV-a iako stopa ostaje ista.

Drugi kontekst je u političkim i ekonomskim raspravama, kada se govori o mogućnosti da država fleksibilno prilagođava PDV kako bi ublažila rast cijena. Tada 'plivajući PDV' znači PDV koji se može privremeno smanjiti ili povećati ovisno o cijenama.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026