Plenković potvrdio: 'Razmišlja se o uvođenju doživotne kazne!' Komentirao i Kostanjevića

Premijer Andrej Plenković osudio je u ponedjeljak "izmišljene teze" iz Srbije da Zagreb pruža potporu protuvladinim prosvjedima u Beogradu te dodao da to samo ukazuje na dubinu političke krize u susjednoj zemlji.

Ana Brnabić, predsjednica Skupštine i dužnosnica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) rekla je da studenti za protuvladine prosvjede najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", kojemu je "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Aleksandra Vučića.

Plenković je ponovno odbacio da se Hrvatska upliće u unutarnje procese i prosvjede u Srbiji.

"To je izmišljena teza koja traje već poprilično dugo i očito govori o dubini političke krize koja potresa Srbiju, koja je objektivno gledajući zahtjevna. Pa ovi koji su dobri s Kostanjevićem, oni bi htjeli reprizirati taj scenarij u Hrvatskoj. To je cijela poanta", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Bivši ravnatelj gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Kosta Kostanjević u ponedjeljak je, nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Osim toga, uz novčanu kaznu od 40.000 eura Kostanjević mora vratiti 450.000 eura koliko je, prema presudi, nezakonito pribavio u aferi Hipodrom.

Plenković je rekao da je tu formalno- pravno riječ o nagodbi, ali zapravo o priznanju ozbiljne krađe od 450.000 eura primljenih kao mito i "devastirajućem momentu" za gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Brnabić je također izjavila da joj nikako nije jasno kako to da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za "ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske" te im poručila da odu u Hrvatsku ako im se ne sviđa Srbija.

"Ako je njima lakše u životu za sve optužiti Hrvatsku, ok, neka optužuju. Mi bilježimo ogroman broj državljana Srbije koji sezonski dolaze raditi u Hrvatsku i taj broj se povećava i ljudi očito smatraju da im je u Hrvatskoj dovoljno dobro da rade u Hrvatskoj", uzvratio je Plenković.

Ranije je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao novinarima da je izjava predsjednice srbijanskog parlamenta "potpuno besmislena" te da je Srbiji bolje da se bavi svojim gospodarstvom jer godinama zaostaje za Hrvatskom.

O Kosti Kostanjeviću

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak, vezano uz slučaj Koste Kostanjevića, da je formalno-pravno tu riječ o nagodbi, ali zapravo o priznanju ozbiljne krađe od 450.000 eura primljenih kao mito i "devastirajućem momentu" za gradonačelnika Tomaševića.

"Pratimo tu temu danas, i zadnjih više od godinu dana. Tu je riječ formalno- pravno o nagodbi, no riječ je o priznanju krađe, ozbiljne krađe od 450.000 eura koje je primljeno kao mito. Kad to povežemo s ostatkom novaca izvučenim iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima, dolazi se do skoro dva milijuna eura štete", rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Bivši ravnatelja gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Kosta Kostanjević u ponedjeljak je, nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Osim toga, uz novčanu kaznu od 40.000 eura Kostanjević mora vratiti 450.000 eura koliko je, prema presudi, nezakonito pribavio u aferi Hipodrom.

Ono što ovdje upada u oči je tretman ove teme, a drugo - ovo je jedan objektivno vrlo devastirajući trenutak za Tomaševića i za Možemo, ocijenio je Plenković.

Veliki politički poraz Možemo, a medijsko "čerečenje" ne vidim

Da je, kaže, slučajno HDZ u poziciji ovoga što se danas događa Možemo - narativ da se više vjeruje Kostanjeviću nego Turudiću, da je riječ o političkom predizbornom progonu koji, usput budi rečeno, prije više od godinu dana u javnost iznosi 'poznati i stari HDZ-ovac' Anto Nobilo...To je tema koja s nekoliko aspekata politički razara svojevrsno licemjerstvo čistunstva Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela primanja i davanja mita i izvlačenja novaca, ustvrdio je Plenković.

Tu je, dodao je, još i ne reagiranje, praktički do zadnjeg trena, da se novac koji je izvučen zatraži pravnim putem od onih koji su ga izvukli.

To je po mom dubokom uvjerenju veliki politički poraz Možemo, naglasio je te napomenuo da neki predstavnici danas Možemo "bježe od medija" pa otkazuju konferencije kao Tomašević, drugi hoće reći da mi tu nešto izmišljamo. "Ništa mi tu ne izmišljamo - temu im je u eter stavio 'stari desničar' Nobilo, nagodio se njihov čelnik uprave za Upravljanje sportskim objektima, priznavši krivnju i uzimanje 450.000 eura".

"Sandra Benčić to želi staviti u kontekst da mi želimo da ispade da smo svi isti. Ne, nismo mi svi isti. Mi smo puno puta dobivali velike kritike javnosti. Ja danas medijsko čerečenje Možemo ne vidim.

To je njihov teški porez i dokaz da je, nažalost, korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih Snjeguljica kao što oni glume da jesu, To je ozbiljan veliki politički i pravni problem za gradsku vlast, ustvrdio je Plenković.

Zbog slučaja u Drnišu i ubojstva mladića kojega je ubio osuđivani ubojica, Plenković je na pitanje novinara rekao da se razmatra kazna doživotnog zatvora za najteža kaznena djela.

"Uočili smo da sudu nije lako adekvatno procijeniti koliko dugo nakon odsluženja kazne trebaju trajati sigurnosne mjere i smatramo da bi tu kvalifikaciju trebalo pomaknuti pred kraj izdržavanja kazne i smanjiti rizike da recidivisti ponovno počine najteža kaznena djela", kazao je.

Upitan je li postojala mogućnost da sustav reagira, odgovorio je da je problem što se nije reagiralo brže, jer predmet je došao na šibenski sud 2023., nije zakazana rasprava nakon dodjele predmeta u rad od 2024.. To znači da nitko nije gledao o kakvom se slučaju radi. Trebalo je odraditi trijažu i vidjeti postoje li rizici, a nadzor koji radi DORH i inspekcija koju je poslao ministar pravosuđa treba sagledati je li bilo propusta, rekao je Plenković.

Govoreći o paketu antiinflacijskih mjera, Plenković je rekao da će biti usvojen i da traju konzultacije u resorima i među koalicijskim partnerima. Rekao je i da je Klubovima u Hrvatskom saboru omogućeno da predlože kandidata za čelnu osobu Hrvatske narodne banke te da se i o tome vode konzultacije. Imamo određena kadrovska rješenja i to bi ubrzo trebalo biti riješeno, rekao je Plenković. Dodao je da će ovaj tjedan biti rasprava o razrješenju guvernera Vujčića koji 1. lipnja preuzima novu dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke.

U vezi izbora u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), Plenković je rekao da će trajati oko dva mjeseca te da se svatko tko se želi kandidirati treba ispuniti odgovarajuće statutarne pretpostavke.

Potvrdio je opredijeljenost za potpunu transparentnost i zakonito trošenje sredstava što znači da će se i dalje financirati sport te napomenuo da je ministar Tonči Glavina predstavio pravilnik koji bi taj cijeli proces učinio transparentnijim i lakšim za kontrolu.