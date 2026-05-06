Plenković o Poljudu: Tražimo rješenje, u igri i novi stadion

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu na svečanoj sjednici splitskog Gradskog vijeća u povodu Dana Grada i blagdana Sv. Duje da će Vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud, oko kojeg se vode velike polemike - jedni su za rušenje, drugi za njegovu obnovu. "Želimo pomoći da se nađe dugoročno održivo rješenje za Poljud. Stručna skupina koja će se time baviti dat će kompetentnu preporuku političkim razinama što učiniti", rekao je Plenković. Spremni smo financirati stadion na Brodarici, koji bi trebao služiti kao svojevrsna premosnica dok se ne riješi pitanje nogometnog stadiona na Poljudu, dodao je.

Premijer se osvrnuo i na izgradnju novog splitskog KBC-a, za što prvo treba pronaći adekvatnu lokaciju poručivši kako u Vladi postoji jasna politička volja da se podrži taj projekt.

Pozvao je turistički sektor na razumno formiranje cijena za predstojeću sezonu. "U tijeku je bitka za destinacije na Sredozemlju - većina turista se u posljednji tren odlučuje gdje će putovati, stoga su konkurentne cijene od ključne važnosti za ovogodišnji turistički uspjeh".

Uoči sjednice Gradskog vijeća Plenković je na sastanku s gradskim i županijskim vodstvom razmatrao prioritetne projekte na splitskom području, a novinarima je rekao kako je Vlada spremna poduprijeti sanaciju Spaladium arene i dvorane Gripe, da bi se mogle održati Europske studentske igre 2028.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izvijestio je da se raspravljalo i o sudbini splitskog brodogradilišta. "Cijelo vrijeme apeliram da institucije odrade svoj dio posla u predstečajnom postupku, jer je sve to iscrpljujuće. Kompanija koja je nekad zapošljavala 10.000 ljudi, danas ne znam ima li ih i 30", kazao je.

Također je izvijestio premijera da u Splitu ima oko 3000 zahtjeva za priuštivo stanovanje, riječ je uglavnom o ljudima između 25 i 45 godina, tako da ih u tom dijelu čeka jako veliki posao.

Na sjednici Gradskog vijeća nazočnima se obratio i nadbiskup splitsko-makarski Zdenko Križić istaknuvši da blagdan Sv. Duje nje samo obična vjerska proslava, nego i pokazatelj da je Split utemeljen na kršćanskim korijenima.