Plenković: 'Puljak me podsjeća na Milanovića, očito je da su povezani. Mi smo kulturni'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je u nedjelju kako HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zoran Đogaš i njegovi zamjenici neće sramotiti Splićane i baviti se aferama s maloljetnicama, dok je za Ivicu Puljka kazao da ga podsjeća na Zorana Milanovića te je "očito da su povezani".

Ako budu izabrani 10. srpnja, HDZ-ovi kandidati Splićane neće nigdje osramotiti, neće napadati medije, neće se sigurno baviti aferama s maloljetnicama, neće imati antisemitske izjave već će raditi ono što rade ozbiljni ljudi. To je da sukladno zakonu i propisima, svojim načelima i svjetonazoru pridonose razvoju svoga grada, poručio je Plenković.

Oni će, naglasio je, nastaviti raditi na projektima na kojima je radio bivši HDZ-ov gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

"Ti ljudi neće uzalud ići na izbore, neće trošiti vrijeme i novce Splićana nakon što dobiju povjerenje, pa sami sebe ruše. Naprotiv radit će na svim onim projektima na kojima je radio Andro Krstulović Opara, koja je imala podršku županije i Vlade, a imali su i europska sredstva. Neće biti izgovora za nerad, bit će samo angažmana, brige za Split, Dalmaciju i Hrvatsku", najavio je Plenković.

Uvjeren je da će sljedećih dana, pogotovo u sučeljavanjima, građani prepoznati "one koji su ozbiljni, odgovorni, kulturni, pristojni, koji rade za grad srcem" te izabrati konstruktivno i ići u bolji i kvalitetniji Split. "To je poruka ove kampanje i Zorana Đogaša", kazao je Plenković.

Odgovarajući na novinarska pitanja rekao je da će se svi članovi splitskog HDZ-a angažirati da Đogaš pobijedi. To je izbor između ozbiljnih kandidata i onih koji nisu jer, nastavio je, Ivica Puljak i Bojan Ivošević to sigurno nisu. Smijurija je, kazao je, što su oni napravili građanima Splita.

Upitan je li Zoran Đogaš isključivo njegov izbor ili splitskog HDZ-a premijer je upitao članove lokalnog HDZ-a koji su jednoglasno kazali da je izbor splitskog HDZ-a. Nato je dodao kako "možda Puljak nije u HDZ-u pa ne zna". Nastavio je i kako "Puljak bezočno vrijeđa HDZ, a podsjeća ga na Milanovića i očito je da su povezani".

"HDZ- ova Vlada u proteklih nekoliko godina je spriječila sve krize, održala radna mjesta, osigurala najveću zaposlenost ikada, najveći gospodarski rast, Schengen, euro i Pelješki most. Floskule koje on baca u eter su smiješne. Djeluje mi kao da mu je Relković napisao pet rečenica i onda ih ponavljaj prijatelju deset dana ulovit će se barem onima koji ne vole HDZ. To je sve ok, ali to je PR" , ustvrdio je Plenković.

Đogaš: Ovo je nova utakmica

Gradonačelnički kandidat Zoran Đogaš je rekao kako je vrlo bitno da građanima Splita što jasnije poruče između čega je ovo izbor, između rada ili nerada, između priča i rada, između rušenja ili gradnje. Siguran je da će ljudi prepoznati o čemu je riječ i da će u zadnjem tjednu kampanje stvari doći na svoje. To je nova utakmica, ide se od početka i nema prenošenja bodova.

"Nedjelja 10. srpnja će biti vrijeme odluke, vrijeme u kojem će građani Splita svojom izlaznošću i svojim glasom pokazati za što zapravo jesu. Za održavanje ovog stanja, stagnacije, zastoja u svim projektima. Razvoja Splita uopće nema. Očekujem potpunu promjenu i siguran sam da će građani tu promjenu prepoznati u nama, u mom timu i uz potporu najveće stranke", izjavio je Đogaš.

