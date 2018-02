Plenković: Ramljak ostaje dok ne imenujemo novu upravu

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti vezano za situaciju u Agrokoru nakon što je Ante Ramljak podnio ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika.

Uzavrela atmosfera danas u Banskim dvorima, premijer Andrej Plenković obraća se javnosti: Otkriva tko će biti nasljednik Ante Ramljaka Više na http://bit.ly/2FidsJZ Reporterka: Nikol Zagorac Posted by 24sata on 21. veljače 2018

- Nakon što smo pogledali izvješće koje je podnio Ramljak, njegov jučerašnji potez nije me nimalo iznenadio. Ključna poruka koju želim poslati zaposlenicima i dobavljačima, proces restrukturiranja i sklapanja nagodbe ide dalje. Agrokor funkcionira zajedno sa svim kompanijama u njegovom sastavu normalno, a vlada RH u ovom okolnostima trenutno provodi konzultacije kako bi predložila trgovačkom sudu imenovanje nove izvanredne uprave, a u međuvremenu gospodin Ramljak će nastaviti svoj posao kao što je to bilo i do sada - rekao je Plenković.

- U zadnjih devet mjeseci napravljen je ogroman napredak. Mislim da je omogućio da kompanija bez angažiranja novih sredstava države funkcionira. Želim zahvaliti Ramljaku i svim stručnjacima koji su angažirani u ovom procesu. Zbog toga želim kao predsjednik vlade da u predstojećem razdoblju učinimo sve da se proces nagodbe dovrši - rekao je premijer i dodao:

- Ova je priča, ova važna, politička, gospodarska i financijska priča koja rezimira hrvatsku tranzicijsku situaciju najvažniji je događaj koji je obilježio prvu trećinu mandata moje Vlade. Ono što smo dosad postigli, cilj je bio dobrobit zaposlenika, hrvatskog gospodarstva i financijskog sustava. Stoga je donošenje Zakona o izvanrednoj upravi, a sjetite se Uskrsa u travnju 2017. godine, kad su police Konzuma bile poluprazne, važno da se nastavi s radom, da plaće budu isplaćene i da se situacija stabilizira.

- Tuda se pokuša razmrsiti klupko u Agrokoru i oko njega, koje zahtijeva specifična znanja, mislim da je napredak ostvaren do sada uspio. S te strane želim zahvaliti Ramljaku i drugim stručnjacima koji su angažirani u ovom procesu svakodnevno u proteklih 10 mjeseci. Zato želim u predstojećem razdoblju da učinimo sve bitne napore da se proces nagodbe dovrši. Zbog toga je donesen zakon, zbog toga je čitav angažman uzeo izrazito puno i političke energije Vlade., upravo obrnuto, sve odluke bit će dobro promišljene i vodit ću računa o tome da nova izvanredna uprava bude kompetentna i nastavi proces u koji smo uložili ogroman politički kapital. To govorim kao čovjek i političar koji u ovih 48 godina nema nikakve trunke sjene na etičnost na način na koji radim i na koji sam angažiran. To mi je važno i zato sam ovu situaciju doživio kao pogrešku koja je bacila jednu sjenu i izazvala brojne komentare u javnosti., činjenica da je povjerenik uputio pismo koje je uputio naravno podrazumijeva nove odluke kako bismo krenuli naprijed prema onome što je bitno, a to je hrvatsko gospodarstvo i postizanje nagodbe.

Odgovarajući na pitanje je li tražio Ramljaka da povuče svoju odluku, rekao je da nije to učinio. Rekao je kako su zaključili da je ovaj potez ispravan.

- Ovo nije jedina tema s kojom se ja kao predsjednik Vlade bavim - izjavio je premijer.

Na pitanje kad će imenovati novog povjerenika za Agrokor, Plenković nije precizno odgovorio.

- U razumnom roku, bit će to brzo - rekao je Plenković.

- Naravno da ovo nije ugodno. Što mislite kako je meni? Mislite da sam ja sretan što imamo ovakvu situaciju? Naravno da nisam zadovoljan, ali moja odgovornost je veća, da proces dovedemo do kraja - rekao je Plenković.

Rekao je da je moguće da se imenuje više osoba od samog povjerenika, odnosno da se imenuju i zamjenici.

- Sada ova situacija možda zahtijeva dodatne snage - rekao je Plenković.

Sudbina Martine Dalić

Na upit koja je sudbina ministrice Dalić, Plenković je rekao:

- Vama je poznato da ovaj proces nije počeo danas, već prošle godine. Vlada u svom repertoaru odluka ima samo imenovanje izvanredne uprave. To je izrazito važno i zato smo napravili ovakav zakon. Martina Dalić bila je posebno angažirana. Sastanak koji je lani održan bio je dogovoren između mene i gospodina Kosora prije nego što je sve izašlo u medijima. Mi smo u raspravi u Saboru rekli da smo spremni da se o svemu govori i na saborskim odborima.

Poručio je i kako je njegov odnos s Dalić 'jako dobar' te da ona nastavlja raditi svoj posao.

Rekonstrukcija Vlade?

Upitan hoće li biti rekonstrukcije Vlade, Plenković je rekao:

- Rekonstrukcije vlade će biti i može biti ako ja procijenim da je tome došlo vrijeme. Što se tiče izvanrednog povjerenika, ovo je kao ona priča o jednom šniclu i nekom malo većem.

Strmotina ostavka

Komentirao je u jučerašnju iznenadnu ostavku Marina Strmote.

- Vjerujem da ostavke nisu bile koordinirane. Ova koja se odnosi na odluku tajnika poprilično je iznenađujuća. Imali smo vrlo sadržajan sastanak na kojem je bilo 5-6 ministara i stavili na papir što se sve napravilo, a napravilo se više nego što se percipira - rekao je Plenković.

- U prvi plan se treba staviti sve što smo napravili, umjesto da u prvi plan stavljamo negativističku atmosferu - kazao je.

Ramljakovi savjetnici

Upitan o Ramljakovim savjetnicima, odnosno, na upit je li mu od prvog dana bilo sporno zapošljavanje tih savjetnika i koliko je bio upoznat s Lex Agrokorom i njegovim odredbama, Plenković je kazao:

- Mislim da to moramo popraviti i mislim da neće biti takvih situacija ponovno. Što se tiče angažmana ljudi koje je Ramljak angažirao, čini mi se da je on išao na povjerenje. Ja dok nisam vidio dokumentaciju nisam znao kako je to sve regulirano.

Na upit ima li kriminala i hoće li prijaviti DORH-u slučaj angažiranja Ramljakovih savjetnika, kaže da na to pitanje ne može odgovoriti.

- Ramljak je i sam kazao da preuzima odgovornost i da je došlo do pogreške.

Na pitanje hoće li sadašnji savjetnici iz Alix Partnersa ostati na svojim pozicijama, Plenković je rekao da zbog osiguranja krajnjeg cilja drugih promjena u strukturi aktera ne bi trebalo biti.

Na kraju procesa odgovornost će biti na Vladi i vladajućoj većini

Novinari su ga pitali i kontrolira li i upravlja li Vlada cijelom krizom, a premijer je poručio da sve što radi, radi na način da je potpuno siguran da su odluke u najboljem interesu države.

- Pa tako i ovo. Možemo reagirati abruptno, u trenutku reći, grozno, kakvi su ovi papiri. Nije moja uloga da ja produbljujem problem, moja je uloga da ih rješavam - kazao je.

- Sve što radim mora biti oprezno i odgovorno, pogotovo jer mi je cijeli proces došao pod upitnik javnosti zbog jedne situacije koja se mogla izbjeći i nije se smjela dogoditi. I zato sam oprezan - dodao je.

Plenković je odbacio usporedbe slučaja Agrokor sa Fimi mediom te poručio da će, kada završi cijeli proces oko Agrokora biti na Vladi i vladajućoj većini.

- Nema nikakvoga izgovora, nema nikakvih traženja svojevrsnih opravdanja. Ima veliki problem koji se dogodio u mandatu ove Vlade. Ja ga nastojim riješiti najbolje što mogu, što znam. Ovdje se dogodila pogreška, kad se pogreška dogodila reagirao sam na način kako treba. Nisam reagirao da krizu produljim nego obrnuto i vjerujem da ćemo svi skupa naučiti nešto iz ove situacije i biti zajedno, kad gledam, oprezniji u cijeloj priči - dodao je.

Nije, kazao je, bio pod pritiskom iz svoje stranke zbog cijelog slučaja.

- Nema nikakvog pritiska članova stranke. Ima jedna, sada već, temeljem iskustva, normalna i oprezna optika na procese koji se zbivaju i zato ih rješavamo. I to je sve. Nije nitko drugi preuzeo vodeću ulogu. Sve što sam ja rekao u prigodama kad smo ovu temu doticali je otprilike natom da u etičkom smislu ova situacija nama predstavlja problem i da ju želimo riješiti i da nismo sretni s njom - poručio je.

Ramljak: Ne želim biti prepreka u postizanju nagodbe

Cijelog dana u Banskim dvorima trajali su razgovori na temu Agrokora.

Iz Agrokora su u srijedu ujutro potvrdili da je u utorak izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak podnio neopozivu ostavku predsjedniku Vlade Republike Hrvatske kako ne bi, poručio je Ramljak, postao prepreka postizanju nagodbe.

"Zajedno sa suradnicima i zaposlenicima Agrokora stabilizirao sam poslovanje, očuvali smo zaposlenost, spriječili propast dobavljača i stvorili preduvjete da sada vjerovnici mogu i trebaju ispregovarati nagodbu do kraja. Nažalost, neizvjesnost koja je bila stvorena vezano uz moj ostanak na mjestu izvanrednog povjerenika snažno radi protiv ovog procesa. Neopozivu ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika dajem kako ne bih osobno postao prepreka postizanju nagodbe. Vjerovnicima i zaposlenicima Agrokora, koji su jedini bitni i zbog kojih postoji postupak izvanredne uprave, zahvaljujem na povjerenju i podršci", objasnio je Ramljak razlog podnošenja ostavke.

Prema Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, Trgovački sud u Zagrebu može opozvati izvanrednog povjerenika te imenovati novog u bilo koje doba na prijedlog Vlade.

Zakonom je definirano da izvanredni povjerenik može biti svaka osoba koja ispunjava uvjete za člana uprave sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. On može imati i zamjenike, koje također na prijedlog Vlade imenuje sud. Sud je, također, isključivo nadležan za nadzor izvanrednog povjerenika.