Ipak nije izdržao: 'Ušao u nešto na rubu nuklearne eksplozije...'

Ante Ramljak se za novi posao ne mora bojati jer se radi o iskusnom financijskom stručnjaku iza kojeg je bogata 25-godišnja karijera. Uz to, u posljednjih osam i pol mjeseci Ramljak je od Agrokora dobio 1,041 milijun kuna bruto. Svaki mjesec Ramljakova rada Agrokor je koštao 118.970 kuna bruto (osim travnja, kad je imao nešto manje jer nije radio cijeli mjesec). Od tog iznosa, Ramljaku je ostajalo 71.395 kuna, a ostatak mu je isplaćen za zdravstvene i mirovinske doprinose, ali i porez.

Ramljak je rođen 1967. godine u Splitu. Završio je Srednju pomorsku školu u Splitu, studirao je na Pomorskom fakultetu u Rijeci te završio Ekonomski fakultet u Zagrebu, na kojem je i doktorirao.

Svjedočio u aferi Spice i bio Čačićev savjetnik...

Do sada je prošao sasvim lijepi broj različitih kušnji u financijskim, ali i nekim drugim tvrtkama i agencijama. Bivšeg Vladinog izvanrednog povjerenika za Agrokor Antu Ramljaka najšira javnost ranije je upoznala u tri situacije, pisao je Express.

Prvo kada ga je u veljači 2012. tužiteljstvo pozvalo kao svjedoka optužbe u aferi Spice na suđenju bivšem ministru gospodarstva Damiru Polančecu zbog pokušaja kriminalnog preuzimanja Podravke njenim novcem. Ramljak je tada bio savjetnik tadašnjeg ministra gospodarstva Radimira Čačića, a DORH-u je bilo zanimljivo što ima za reći o stvarima kojima su se zabavljali Polančec i društvu zato što je on, Ramljak, od 1996. do 2007. bio u Creditanstalt Investment Bank Zagreb, tvrtka kći Unicredita, od čega od 1998. član uprave, a od 2002. i predsjednik uprave.

...a radio je i za Škegru

Četiri godine nakon toga, do 2011., bio je u Škegrinom Quaestus savjetovanju, nakon čega ga angažira Radimir Čačić kao savjetnika, u jednom trenutku čak i kao člana uprave Centra za praćenje investicija u energetskom sektoru, i to nadležnog za energetiku.

Čačić je tijekom svog ministriranja u vladi Zorana Milanovića i inače bio ekscesan čovjek, sklon sukobima s mnogima oko sebe, a jedno mjesto sukoba bilo je i imenovanje Ramljaka, čemu se protivio dio kolega ministara.

Imao rekordnu plaću za državnog službenika...

Iz tog doba potječe i vijest da je Ramljak nakratko bio najbolje plaćeni službenik u državnim institucijama. U CEI-ju, u NO HEP-a i na Institutu za gospodarenje otpadom u Leobenu u Austriji, sve skupa 23.300 kuna neto. No, koliko god se tada čulo da on kao državni službenik ne bi smio imati druge plaće osim osnovne, činjenica je bila da on, ruku na srce, na nijednoj od tih pozicija nije bio državni službenik, da je pred zakonom bio čist kao suza.

...i otišao u privatne vode

U svakom slučaju, od 2014. Ramljak je opet zaplovio u privatni biznis, sad pak u svom Texo Managementu, u ono u čemu se najbolje snalazi; spajanja, preuzimanja, prodaje, financijsko savjetovanje.

Izdržao u Agrokoru 8,5 mjeseci

Zanimljivo, prva reakcija Ramljaka, kad mu je ponuđeno da se pozabavi Agrokorom, bilo je rezolutno 'ne' jer se nije htio upuštati u nešto na rubu nuklearne eksplozije, bez da je u stanju kontrolirati situaciju. Na kraju se, međutim, toga ipak prihvatio. I 8,5 mjeseci kasnije - podnio je neopozivu ostavku.

Zanimljivo, i kada se nedavno branio pred saborskim Odborom za gospodarstvo, Ramljak je opet usporedio Agrokor s nuklearnom elektranom.

- Da sam na vašoj strani, mislio bih da sam si to namjestio. Ali bio sam poslan u nuklearnu elektranu pred havarijom da ju spasim i sad me pitate koliko sam potrošio na hlađenje jezgre. Iz današnje perspektive mi je žao. Zar mislite da sam imao vremena birati konzultante po postupku o javnoj nabavi?! - izjavio je tada Ramljak.

Bio u vezi s Tončicom Čeljuskom

Ante Ramljak bio je u ljubavnoj vezi s HTV-ovom novinarkom i urednicom Tončicom Čeljuskom. Par je prvi puta skupa snimljen početkom 2012. godine.

- Vjerujem da je ovo jedna lijepa priča. Toni i ja sreli smo se u pravom trenutku za nas oboje. Uz njega sam svoja, sretna i opuštena. Osvojio me šarmom, mirnoćom, ali ponajprije inteligencijom - rekla je tada Čeljuska za časopis Story. U rujnu 2014. Čeljuska je potvrdila da su ona i Ante odlučili krenuti svatko svojim putem.

- Istina je da smo prekinuli prije nekoliko mjeseci, no to je zaista potpuno privatna stvar. Razlozi prekida nisu tema za razglabanje u javnosti. O svima sve najbolje, život ide dalje! - poručila je za tportal.

Večernji list je o Anti Ramljaku pronašao i to da je on bio među onih 400 dragovoljaca koji su se na poziv Antona Tusa javili za proboj u Vukovar 1991. Do proboja nije došlo, što li se već dogodilo, no Ramljak je s ratnim drugovima tada ostao na frontu kod Vinkovaca, kazao je za Večernji njegov ratni zapovjednik i zapovjednik 83. bataljuna Petar Lovrić.

Neuspješno spašavao TLM

Neslavne epizode Ramljakovog spašavanja TLM-a prisjetio se šibenski portal Tris. Portal navodi da je Ramljak u akciji spašavanja šibenskog TLM-a bio dvaput. Prvi put ga je tamo doveo bivši vlasnik TLM-a Loran Pejčinoski. Ramljak je bio konzultant uprave koji je navodno Pejčinoskom trebao pomoći u dobivanju kredita. Krajem 2016. godine trebao je preuzeti vođenje tvrtke, no u TLM-u su ocijenili da za to nemaju više novca pa je stvar propala. Uskoro je u TLM došao novi vlasnik, Rus.

- Ramljak je opet, piše Tris, došao u TLM s Igorom Šamisom, ruskim biznismenom koji je u Hrvatsku stigao preko najpoznatije hrvatske bankarice, fatalne Jasmine Bilonić, koja je optužena da je s fra Šimom Nimcom potrošila milijune tuđeg novca...

Igor Šamis, vlasnik United Grupe u Luksemburgu i željezare Pilsen Steel u Češkoj, kupio je TLM s dugom od 53 milijuna eura, u predstečajnoj nagodbi s 580 zaposlenika. Ruski “biznismen” navodno je u Hrvatsku došao baš na Ramljakov poziv, pisao je tad Jutarnji list.

Šamis je trebao spasiti TLM, no do toga nije došlo. Naprotiv. Rus nije ulagao ništa, tvornica je stajala, pa je Šamis dobio “nečasni otpust”. Predsjednik uprave Branimir Lepur prozvao ga je varalicom i izbacio iz tvornice. Prozivali su ga da je od posrnulog TLM-a, koji je bio na koljenima, zahtijevao da mu kupi Mercedes S-klase, podjednako skupi Bentley, avionske karte za Singapur, smještaj u luksuznom resortu Dogus grupe u šibenskoj Mandalini te da mu s računa TLM-a uplaćuju mjesečno po nekoliko tisuća eura na njegove račune u Lihtenštajnu i Djevičanskim Otocima, piše portal, koji tvrdi da je TLM Ramljaku ostao dužan milijun kuna. Nije ih uspio naplatiti.