Obavijesti

News

Komentari 17
SJEDNICA VLADE

Plenković: Sutra kreće isplata povećanih invalidskih mirovina

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plenković: Sutra kreće isplata povećanih invalidskih mirovina
Zagreb: 145. sjednica Vlade RH | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zakonom je dodatno predviđeno i ukidanje penalizacije za prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina života čime se dodatno unapređuje pravednost mirovinskog sustava

Admiral

Premijer Andrej Plenković najavio je na sjednici Vlade kako u petak kreće isplata povećanih invalidskih mirovina za siječanj koje obuhvaćaju ukupno 218.284 korisnika, uz prosječan iznos povećanja od 72 eura, odnosno oko 10 posto, a također je izrazio solidarnost s priobalnim županijama zbog nevremena.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je omogućeno novim Zakonom o mirovinskom osiguranju kojim je mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti povećan s 1 na 1,1, a za djelomični gubitak radne sposobnosti s 0,8 na 0,9 - rekao je Plenković na sjednici Vlade u četvrtak.

EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...
Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...

Zakonom je dodatno predviđeno i ukidanje penalizacije za prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina života čime se dodatno unapređuje pravednost mirovinskog sustava, a ovim mjerama nastavlja se jačati i povećavati sigurnost i dostojanstvo naših umirovljenika, dodao je.

Premijer je na sjednici također izrazio solidarnost s priobalnim županijama s obzirom na veliko olujno nevrijeme koje je pogodilo Dalmaciju, obalu i otoke. Naveo je kako je razgovarao s ministrima i županima te iskazao podršku na županijskoj razini.

PUNE RUKE POSLA Glavni vatrogasni zapovjednik u Kaštelima o poplavi: 'Imali smo više od 200 intervencija u noći'
Glavni vatrogasni zapovjednik u Kaštelima o poplavi: 'Imali smo više od 200 intervencija u noći'

- Ako bude potrebe, sve službe na razini države spremne su pomoći našim gradovima i općinama na jadranskoj obali nakon ovog nevremena. Također, sugeriramo svima da budu oprezni i danas i sutra sukladno najavama koje meteorolozi predviđaju, tako da se pokušamo izvući iz ove situacije sa što manje šteta - rekao je Plenković.

Plenković se također još jednom osvrnuo i na doček brončanih rukometaša u Zagrebu koji su, rekao je, pokazali kontinuitet i kvalitetu hrvatskoga rukometa u vrlo snažnoj konkurenciji.

- Vlada RH je u skladu s hrvatskim zakonima, političkom procjenom i zdravim razumom preuzela doček rukometaša koji je bio veličanstven - kazao je premijer. 

KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI Vlada provodi samovolju, Plenković poručuje da je otpor uzaludan
Vlada provodi samovolju, Plenković poručuje da je otpor uzaludan

Rekao je kako je Vlada u skladu sa zakonima, nadležnosti, političkom procjenom, ali i zdravim razumom preuzela organizaciju dočeka rukometaša koji je, ocijenio je, bio veličanstven.

- Ovakvi trenuci su važni i za nacionalni ponos i za domoljubni zanos, spojiti uspjeh sporta, uz domoljublje pa i domoljubne pjesme, jedino je razumno što svaka hrvatska Vlada treba i mora činiti. Napravili smo jedino što je ispravno - poručio je te najavio da će to Vlada činiti i u budućnosti ako bude takvih situacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao
Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!
'AKO NE ZNAŠ...'

Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Spisateljica je na Facebooku komentirala doček reprezentacija nakon Europskog prvenstva u rukometu i usporedila proslave Danske i Hrvatske.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026