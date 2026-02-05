Plenković: Sutra kreće isplata povećanih invalidskih mirovina

Premijer Andrej Plenković najavio je na sjednici Vlade kako u petak kreće isplata povećanih invalidskih mirovina za siječanj koje obuhvaćaju ukupno 218.284 korisnika, uz prosječan iznos povećanja od 72 eura, odnosno oko 10 posto, a također je izrazio solidarnost s priobalnim županijama zbog nevremena.

- To je omogućeno novim Zakonom o mirovinskom osiguranju kojim je mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti povećan s 1 na 1,1, a za djelomični gubitak radne sposobnosti s 0,8 na 0,9 - rekao je Plenković na sjednici Vlade u četvrtak.

Zakonom je dodatno predviđeno i ukidanje penalizacije za prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina života čime se dodatno unapređuje pravednost mirovinskog sustava, a ovim mjerama nastavlja se jačati i povećavati sigurnost i dostojanstvo naših umirovljenika, dodao je.

Premijer je na sjednici također izrazio solidarnost s priobalnim županijama s obzirom na veliko olujno nevrijeme koje je pogodilo Dalmaciju, obalu i otoke. Naveo je kako je razgovarao s ministrima i županima te iskazao podršku na županijskoj razini.

- Ako bude potrebe, sve službe na razini države spremne su pomoći našim gradovima i općinama na jadranskoj obali nakon ovog nevremena. Također, sugeriramo svima da budu oprezni i danas i sutra sukladno najavama koje meteorolozi predviđaju, tako da se pokušamo izvući iz ove situacije sa što manje šteta - rekao je Plenković.

Plenković se također još jednom osvrnuo i na doček brončanih rukometaša u Zagrebu koji su, rekao je, pokazali kontinuitet i kvalitetu hrvatskoga rukometa u vrlo snažnoj konkurenciji.

- Vlada RH je u skladu s hrvatskim zakonima, političkom procjenom i zdravim razumom preuzela doček rukometaša koji je bio veličanstven - kazao je premijer.

- Ovakvi trenuci su važni i za nacionalni ponos i za domoljubni zanos, spojiti uspjeh sporta, uz domoljublje pa i domoljubne pjesme, jedino je razumno što svaka hrvatska Vlada treba i mora činiti. Napravili smo jedino što je ispravno - poručio je te najavio da će to Vlada činiti i u budućnosti ako bude takvih situacija.