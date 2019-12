'Plenković tražio Radeljićevu smjenu? Još jedna u nizu laži'

"Kolinda Grabar-Kitarović zloupotrijebila je SOA-u kako bi me prijetnjama pokušala zastrašiti prevenirajući moje buduće djelovanje. Rekla mi je da je Plenković od nje tražio da me smijeni i da ona na to mora pristati jer bez podrške HDZ-a ne može dobiti izbore. Ponudila mi je da u kampanji budem tajni vanjski suradnik za kojeg Plenković ne smije znati. Nakon njena besramnog laganja bio sam prisiljen reagirati."

To je, između ostalog, u priopćenju medijima u ponedjeljak poslao Mate Radeljić, bivši savjetnik predsjednice Republike za unutarnju politiku, koji je smijenjen u nejasnim okolnostima prije godinu dana i koji je govorio kako su mu prijetili iz SOA-e.

Kolinda Grabar-Kitarović na sučeljavanju uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u ponedjeljak na RTL-u rekla je da nikad nije tražila od SOA-e da bude smijenjen i da je druga priča to što je on dezinformirao javnost.

Na Radeljićev istup reagirali su iz Ureda predsjednice.

"Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nema potrebe dodatno komentirati slučaj njezinog bivšeg savjetnika Mate Radeljića", poručili su i dodali:

"Predsjednica je višekratno, u javnim nastupima, ponovila kako od g. Radeljića nikada nije tražena ostavka putem službi te da su o njegovom odlasku razgovarali nekoliko puta. Napominjemo kako Predsjednica Republike sama bira i razrješuje svoje savjetnike".

Kako je bivši savjetnik Grabar-Kitarović spomenuo i premijera Andreja Plenkovića, iz Vlade su također osjetili potrebu da se obrate javnosti.

"Teza da je 'Plenković od Kolinde Grabar-Kitarović tražio da smijeni Matu Radeljića i da ona na to mora pristati jer bez podrške HDZ-a ne može dobiti izbore' još je jedna u nizu laži ubačenih u medijski prostor, od onih koji kontinuiranim ponavljanjem takvih difamacija djeluju kao da priželjkuju povratak Zorana Milanovića na vlast", poručio je glasnogovornik Vlade Marko Milić.

"Predsjednica Republike sama bira i razrješuje svoje savjetnike. Predsjednik Vlade nikada nije utjecao niti na postavljanje niti na razrješenje predsjedničinih savjetnika", dodao je.

