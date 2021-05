Prema prijavi bugarske veleposlanice u Hrvatskoj Genke Vesileve Georgieve, u zadnjih nekoliko dana, nakon izjave predsjednika Zorana Milanovića, u Zagrebu su zabilježena tri incidenta s bugarskim državljanima, javlja Jutarnji list.

Podsjetimo, Milanović je prije osam dana na Brdu kod Kranja rekao da se Sjeverna Makedonija nalazi u nemogućoj poziciji i da joj "jedna članica Unije ulazi u intimni prostor zahtjevom da u udžbenicima povijesti svoju nacionalnu genezu definira onako kako to traži susjedna država". Nije imenovao Bugarsku, ali je hrvatska veleposlanica u Sofiji Jasna Ognjanovac bila pozvana na razgovor u bugarsko ministarstvo vanjskih poslova, gdje joj je rečeno da su im neprihvatljive Milanovićeve izjave.

Kako javlja Jutarnji, prva je meta bila starija žena, bugarskog državljanstva na koju se okomio taksist. Prema prijavi, ušla je u taksi, a on joj je oštro prigovorio da je presnažno zatvorila vrata. Pitao ju je odakle je podrijetlom, a zatim verbalno napao. Nakon toga je zaustavio auta i zatražio gospođu da plati i izađe. Kad ga je pitala da joj pomogne s torbama iz prtljažnika, on je torbu grubo bacio nakon čega je pala na pod.

Druga bugarska državljanka prijavila je da su na njenog supruga bacali predmete na tržnici. Nakon rasprave od porijeklu robe koja se prodaje, prodavač je počeo vrijeđati bugarskog državljanina zbog, kako stoji u prijavi, "Bugarska ucjenjuje nesretnu Makedoniju".

U trećem slučaju navodno je sinu jedne bugarske državljanke zabranjen pristup vrtiću u Zagrebu. No, nakon sumnji u diskriminaciju djeteta i intervencije veleposlanstva, slučaj je riješen.

Slučajeve je u srijedu spomenuo i premijer Andrej Plenković te prozvao Milanovića da su nakon njegovih izjava o Bugarskoj zabilježena dva incidenta.

Milanović mu je nakon toga odgovorio iz Slunja i poručio da "lupeta o napadu na Bugare".

- O kakvom to incidentu govori Plenković? To je ozbiljna optužba. Rekao sam za njega da je komedijaš... Ja sam se jučer zezao i ja sam huškač s Pantovčaka? Čime sam ja to huškač? Time što sam upozorio da je politika jedne države prema drugoj državi nekorektna, da je to iskaljivanje na slabijima - rekao je predsjednik.

Plenković mu je ubrzo odgovorio i poručio da je "taj huškač i prevarant odgovoran za prijavu koja je došla u MVEP i Vladu iz bugarskog veleposlanstva zbog napada na troje bugarskih državljana zato što je on govorio nešto na Brdu kod Kranja"