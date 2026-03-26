Plenković: U obnovu Zagreba i Banovine uloženo 4,6 mlrd. €

Premijer Andrej Plenković rekao je četvrtak da je do sada u obnovu od potresa Zagreba i Banovine utrošeno 4,6 milijarde eura čime Vlada ističe važnost obnove, a svima koji su stradali u potresu zahvalio je na strpljenju s obzirom na to da je za sanaciju tako velike štete potrebno vrijeme. "Hvala na strpljenju onima koji su stradali u potresu, ali ovako velike štete zahtijevaju vrijeme i ozbiljnost. Podsjećam javnost, odabrali smo put suvremenih standarda u protupotresnoj zaštiti, tako da sva sredstva koja su uložena budu svrhovito uložena u sigurnije zgrade i objekte", rekao je Plenković na sjednici Vlade, zahvalivši i svima koji su uključeni u proces obnove. Premijer je podsjetio da je ovaj vikend obilježena šesta godišnjica zagrebačkog potresa obilaskom nekoliko lokacija u Zagrebu, uključujući Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u kojem je dio Agronomskog fakulteta koji je cjelovito obnovljen.

Obnovljena je i zgrada Medicinskog fakulteta, dekanata i pet zavoda te otvorena Klinika za plućne bolesti na Jordanovcu, a ministri su vidjeli i napredak treće faze radova na KBC-u Zagreb, za što je Plenković rekao da je riječ o velikom projektu vrijednom 180 milijuna eura s više od 35 tisuća četvornih metara, uz veliko parkiralište od 30 tisuća 'kvadrata'.

Napreduje i obnova bivše zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda na Griču, a koja će biti jedna od zgrada Hrvatskog povijesnoga muzeja na Gornjem gradu.

"Samo ovih pet lokacija je skupa 330 milijuna eura. Ukupno je do sada potrošeno četiri milijarde i 650 milijuna eura na obnovu Zagreba i Banovine, a samo, primjerice, investicije u zdravstvo u Gradu Zagrebu idu do 1,6 milijardi eura", istaknuo je Plenković.

Na ovaj način poslali smo važnu poruku o važnosti obnove, dodao je.

Otvorena je i Bazilika Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj, koja je druga najveća crkva u Zagrebu, u što je uloženo 28 milijuna eura.