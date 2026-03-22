ŠEST GODINA OD POTRESA

Grad Zagreb: Od 207 projekata obnove, dovršili smo njih 194

Piše HINA,
Godišnjica potresa u Zagrebu | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Napominju i da je provedeno ukupno 9 cjelovitih obnova odgojno-obrazovnih objekata  čime je završena cjelovita obnova svih osnovnih te većine srednjih škola oštećenih u zagrebačkom potresu

U povodu 6. godišnjice zagrebačkog potresa iz Grada Zagreba priopćili su da je Grad proveo i provodi 207 projekata poslijepotresne obnove, od kojih je dosad dovršeno njih 194, za što je iz gradskog proračuna utrošeno 25 milijuna eura, dok je 281,5 milijuna financirano iz Fonda solidarnosti i NPOO-a.

U trenutku zagrebačkog potresa spavala je u svojoj sobi. Zid se srušio na nju. Umrla je u bolnici

Iz Grada Zagreba ističu da u 25 milijuna eura iz gradskog proračuna nisu uračnata sredstva koja grad samostalno ulaže u obnovu, poput obnove Doma sportova ili kina Europa, vrijedni više desetaka milijuna eura.

Osim konstrukcijske obnove Grad Zagreb pristupio je i cjelovitoj obnovi dijela svojih objekata kako bi se oni obnovili na način koji ih čini ne samo značajno otpornijim na buduće potrese već i energetski učinkovitijima sa značajnim energetskim uštedama za koje koristi novac iz NPOO-a, od kojih ističu završenu obnovu 8 osnovnih i srednjih škola te učenički dom, završetak cjelovite obnove Specijalne bolnice za plućne bolesti i Doma zdravlja u Vrtlarskoj 1, a radovi se odvijaju na još dvije bolnice i nekoliko Domova zdravlja. Iz Grada ističu i obnovu kulturnih objekata i zgrada gradske uprave.

Šest godina od potresa koji je pogodio Zagreb: Grad je uslijed pandemije postao ruševina...

Grad Zagreb završio je i projekte poslijepotresne sanacije zagrebačkih mostova preko rijeke Save (Most slobode, Jadranski most, pješački Savski most, vijadukt kanala Sava-Odra i dr), sanirao oštećenja prometnica uključujući Sljemensku cestu i Aleju Matije Ljubeka na Jarunu, navodi se iz odgovora Grada iz kojeg ističu i da je  ZET sanirao oštećenja tramvajskih pruga i objekata ZET-a, a ViO je izvršio sanaciju oštećene infrastrukture za vodoopskrbu i odvodnju. 

'Nakon četiri godine u hostelu, doma smo. Čim sam uspjela dići kredit krenula sam u obnovu...'

Osim navedenih projekata poslijepotresne obnove koji su su financirani sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, NPOO-a, državnog i gradskog proračuna, Grad Zagreb provodi i projekte obnove koji se financiraju samostalno iz proračuna Grada Zagreba, kredita Europske investicijske banke i drugih EU sredstva kao što su dugoočekivana obnova Kina Europa te obnova Doma sportova, ističe se u odgovoru.

Završena cjelovita obnova svih osnovnih te većine srednjih škola oštećenih u potresu

Napominju i da je provedeno ukupno 9 cjelovitih obnova odgojno-obrazovnih objekata  čime je završena cjelovita obnova svih osnovnih te većine srednjih škola oštećenih u zagrebačkom potresu. Posljednja preostala škola jest Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, na kojoj početak radova očekuju odmah po završetku radova na Muzeju za umjetnost i obrt.

OBLJETNICA UŽASA Zagreb je u pandemiji korone pogodio najgori potres u 140 godina

S ciljem dodatnog podizanja potresne otpornosti škola, Grad Zagreb pokrenuo je nove projekte, pa se tako ističe samostalno financiranje cjelovite obnove OŠ Ivana Gorana Kovačića i XVIII. gimnazije na kojoj su radovi u tijeku, a uskoro u radove kreće izgradnja nove Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje, prve namjenski građene plesne škole. U Gradu uskoro očekuju  raspis postupka javne nabave za izgradnju nove škole u Dragonošcu, a Proračunom za 2026. osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu OŠ Izidora Kršnjavoga i V. gimnazije.  

TRENUCI STRAVE Točno u 6:24 jeziv tutanj razorio je pola Zagreba. Prošlo je 6 godina

Kada je u pitanju zdravstvo i socijalna skrb, Grad Zagreb provodi obnovu objekata koje samostalno financira kao što su projekti obnove domova za starije osobe Medvešćak na lokaciji Martićeva 7 ukupne vrijednosti 5 milijuna eura s PDV-om, Centar na lokaciji Crnatkova 14 ukupne vrijednosti 6 milijuna eura  i ti će radovi uskoro početi.

Grad Zagreb zadužen je za obnovu javnih zgrada u svom vlasništvu, dok je za obnovu privatnih zgrada i kuća zaduženo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, no iz Grada ističu da Zagreb s 20 posto iz svog proračuna sufinancira obnovu privatnih objekata,  za što je do sada ukupno utrošeno nešto više od 54.700.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

