Plenković: Ugovoreno 88% alokacije za Projekt 'Slavonija'

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> u ponedjeljak je u Našicama izvijestio kako je u Projektu Slavonija, Baranja i Srijem do sada ugovoreno 16,53 milijardi kuna, odnosno 88 posto ukupne alokacije, a isplaćeno je 6,6 milijardi.</p><p>To je povećanje od 5,2 milijarde kuna ugovorenih sredstava i 2,1 milijarde isplaćenih sredstava, u odnosu na posljednju sjednicu Savjeta u Vukovaru, rekao je Plenković otvarajući 11. sjednicu Vladina Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.</p><p>Ocijenio je kako je 2020. bila jedna od najizazovnijih godina za Hrvatsku u posljednjih 25 godina zbog nevjerojatne zdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, njezinih posljedica na hrvatsku ekonomiju, ali i na ostale aspekte života.</p><p>Unatoč pandemiji koronavirusa, uspjeli smo smanjiti očekivani pad BDP-a, pravodobnim otvaranjem osigurali smo gotovo 50 posto rezultata turističke sezone u odnosu na prošlogodišnju rekordnu, odradili predsjedanje Vijećem EU, a sada krećemo na zacrtane aktivnosti Vlade - socijalnu sigurnost, ekonomsku suverenost, posebice u području poljoprivrede i energetike, te jačanje globalne prepoznatljivosti zemlje, poručio je premijer Plenković.</p><p>Po prvi puta, kazao je, osigurana je nova pretpostavka - 22 milijarde eura iz europskog proračuna za idućih sedam godina, što je posebno važno za Slavoniju, za našu kohezijsku politiku te politiku koja se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj. </p><p>Dodao je kako se radi na redigiranju razvojne strategije do 2030. godine, budući da je izrađena prije pandemije i izmijenjenih gospodarskih okolnosti te da je u tijeku finalizacija tog dokumenta. </p><p>Plenković je najavio da će se danas proširiti razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem kako bi se ozakonile izmjene za već utvrđene projekte, te utvrdili za koje do sada nisu bila osigurana sredstva.</p><p>Ističe kako će se u razvojni sporazum uključiti razvojni strateški projekti, a riječ je o 38 projekata, vrijednih 10,7 milijardi kuna.</p><p>Nastavit ćemo s projektom integriranih teritorijalnih ulaganja za urbana područja, Osijek i Slavonski Brod, nastaviti s programom integrirane, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova, na ratom pogođenim područjima, sve u cilju smanjivanja razlika u stupnju razvoja, istaknuo je Plenković.</p><p>Sudionike sjednice pozdravili su osječko-baranjski župan Ivan Anušić i našički gradonačelnik Josip Miletić, a tijek Projekta "Slavonija, Baranja i Srijem", predstavit će ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak.</p><p>Po završetku sjednice Savjeta bit će potpisani i uručeni ugovori i odluke za Slavoniju, Baranju i Srijem, a predviđene su i izjave za medije.</p><p>Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovan je 8. ožujka 2017. kao savjetodavno tijelo na području koordinacije provedbe i praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI), instrumenata i programa Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i nacionalnih izvora u okviru "Projekta Slavonija, Baranja i Srijem", kojim je osigurano 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz europskih fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija.</p><p>Uoči sjednice Savjeta premijer Plenković sastao se s našičkim gradonačelnikom Josipom Miletićem te osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem te otvorio radove na rekonstrukciji našičkog Trga Franje Tuđmana.</p>