Plenković: Zdravi ekosustavi su temelj razvitka hrvatske države

Europska unija postavila je cilj da se do 2020. godine 20 posto energije mora dobivati iz obnovljivih izvora, a do 2030. godine 30 posto. Plenković je istaknuo da Hrvatska već 28% energije dobiva iz obnovljivih izvora

<p>Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u video poruci na UN-ovu samitu o bioraznolikosti u srijedu da je Hrvatska svojevrsno žarište bioraznolikosti u Europi i da su zdravi ekosustavi temelj razvitka. </p><p>"Ukupno 38 posto kopna i 9 posto teritorijalnog Jadranskog mora dijelom su Europske ekološke mreže Natura 2000 i nacionalno zaštićenih područja. S više od 1.000 otoka, Hrvatska ima treću najdužu obalu na Mediteranu i rangirana je kao treća u Europi po zalihama vode po glavi stanovnika", istaknuo je premijer.</p><p>"Dodatno, od gotovo 9000 podvrsta hrvatske flore, njih čak 500 je endemskih, a 12 posto zaštićenih. Naša fauna bogata je s 24.000 vrsta, od kojih je 600 endemskih, a 7 posto zaštićenih. Zbog svih ovih razloga, Hrvatska je svojevrsno žarište bioraznolikosti u Europi", dodao je Plenković. </p><p>Europska unija postavila je cilj da se do 2020. godine 20 posto energije mora dobivati iz obnovljivih izvora, a do 2030. godine 30 posto. </p><p>Plenković je istaknuo da je Hrvatska premašila cilj za 2020. s 28 posto energije koju dobiva iz obnovljivih izvora. </p><p>"Namjeravamo nastaviti biti među europskim predvodnicama u ovim transformativnim trendovima u godinama koje dolaze", poručio je hrvatski premijer. </p><p>Hrvatska priprema novu Nacionalnu strategiju razvoja do 2030. koja će biti usmjerena na "gospodarstvo koje je ugljično neutralno, otporno i pozitivno spram prirode".</p><p>Kao prioritete je nabrojao očuvanje i obnavljanje bioraznolikosti, samodostatnost u hrani te pametnu mobilnost i povezanost. </p><p>"Mala, otvorena gospodarstva, poput našeg, imat će priliku za bržu transformaciju u niskougljična i održiva gospodarstva, podržana od strane čiste tehnologije", rekao je Plenković. </p>