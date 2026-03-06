Plenković uručio ugovor za Centar za klimatske promjene

Premijer Andrej Plenković u petak je u Šibeniku, zajedno s ministricom regionalnoga razvoja i fondova EU Natašom Mikuš Žigman, uručio šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću ugovor za gradnju Centra za borbu protiv klimatskih promjena, koji se financira u okviru ITU mehanizma 2021-2027. Ugovor je vrijedan 11 milijuna eura, a u sklopu njega bit će izgrađena i potpuno nova zgrada Javne vatrogasne postrojbe Šibenik. Na sastanku, kojem je nazočio i gradonačelnik Šibenika Željko Burić, bilo je govora i o drugim projektima u toj županiji.

"Jako je važno da se nastave aktivnosti na obilaznici oko Drniša, a jednako tako i napori na izgradnji Opće bolnice koji traje već dugi niz godina. Kada je riječ o drugim projektima, Vlada će ih nastaviti podupirati, osobito je već kvalitetno pripremljen projekt aglomeracije u Vodicama", rekao je premijer nakon što su mu šibenski domaćini predstavili niz prioritetnih projekata za razvoj grada i županije.

Vrlo je važna, dodao je, i izgradnja nove zgrade Javna vatrogasne postrojbe u okviru širih napora Vlade, županije i grada uoči nove protupožarne sezone.

"Niz je tema koje smo komunicirali, a ono najvažnije za što se borimo i lobiramo je izgradnja nove Opće bolnice šibensko-kninske županije te izgradnja obilaznice oko Drniša, odnosno nastavak planova za brzu cestu Šibenik-Drniš-Knin. Teme o kojima smo također pričali je aglomeracija Vodica, budućnost tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante i projekt visećeg mosta na području NP Krka", kazao je župan Paško Rakić.

Gradonačelnik Burić istaknuo je da Vlada stoji uz projekt Batižele, a posebno je bitno, kako je rekao, da je premijer dao punu potporu novoj bolnici.

"Radi se o vrlo konkretnim dogovorima, a otvorili smo i priču o sudbini stare bolnice u centru grada te o planovima na Bikarcu. Svi će ti projekti biti u narednom periodu razrađeni", istaknuo je Burić.