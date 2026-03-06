Obavijesti

Zurovec je novi 'žetončić' HDZ-a: 'Nije ovo prva, a ni zadnja kava koju smo Plenković i ja popili'

Piše Antonela Šaponja,
Zurovec je novi 'žetončić' HDZ-a: 'Nije ovo prva, a ni zadnja kava koju smo Plenković i ja popili'
Zagreb: Dario Zurovec izašao iz stranke Fokus | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kao glavni razlog naveo je projekt izgradnje željeznice od Zagreba do granice sa Slovenijom

Nije ovo prva, a vjerojatno ni zadnja kava koju smo popili, rekao je gradonačelnik Svete Nedjelje Dario Zurovec gostujući u Dnevniku HTV-a, nakon što je u petak postao 78. ruka premijeru Andreju Plenkoviću i time se pridružio vladajućoj većini.

Kao glavni razlog naveo je projekt izgradnje željeznice od Zagreba do granice sa Slovenijom.

- Već se dugo vremena zalažem za taj projekt pa već znam u kojoj je fazi. Praktički odmah nakon te kave, koja je bila vrlo ugodna i konstruktivna, imao sam i sastanak s Hrvatskim željeznicama i resornim ministrom. Tako da što se samog roka tiče mi očekujemo da će se projektiranje i sve što god treba ishoditi vezano za samu građevinsku dozvolu i ostalo već odraditi u narednih nekoliko mjeseci – vidjet ćemo kojom će to ići dinamikom - istaknuo je.

Plenković je izjavio da se Zurovec "samoinicijativno" pridružio vladajućoj većini.

- Nije me nitko silio. S druge strane, u više navrata sam kontaktirao s gospodinom premijerom. Nije ovo prva, a vjerojatno ni zadnja kava koju smo popili. Malo sam se našalio da sam ga davnih dana učlanio u HDZ, čak sam ga pozvao da se učlani i u moju nezavisnu listu, ali je odbio - rekao je Zurovec.

Zurovec je u Saboru dio oporbenog Kluba nezavisnih zastupnika, a istovremeno će sada biti i u vladajućoj većini.

- Već imate takve primjere u samome Saboru. Mi smo Klub nezavisnih i, kao što smo nezavisni, svatko glasa po svom uvjerenju. Imate primjer IDS-a koji je u biti oporbeni klub, ali iz vladajuće većine imaju gospodina Furia Radina. Ponekad sam vidio primjerice i Klub Mosta da zna različito glasati, tako da to nije neka rijetka pojava u Saboru - napomenuo je.

SDP i Možemo optužili su ga da je izdao svoje birače prelaskom u vladajuću većinu.

- Što se tiče njih, to je vrlo zanimljivo, tim više što su oni isto izdali svoje birače na lokalnim izborima, možda i u par navrata, najavljujući da će se zatvarati Jakuševec i da će raskinuti ugovore s CIOS-om, a mislim da sada ima pet puta veće brojke nego ikada - uzvratio je Zurovec.

Iz bivše stranke Fokus, s čije je liste i ušao u Sabor, prozvali su ga novim "žetončićem" HDZ-a.

- Njihova lica su se najbolje pokazala na lokalnim izborima gdje su žestoko pregaženi, pogotovo u Svetoj Nedelji gdje su bili jako prljavi i bezobrazni. Neka se radije bave sobom. Mislim da će moje zalaganje za prugu do Samobora i sadašnjem predsjedniku Fokusa dobro doći, tim više što on živi u Samoboru. Primao je plaću šest mjeseci, do nedavno, od građana Svete Nedelje i siguran sam da će kasnije koristiti vlak za koji ću se založiti kad bude putovao iz Samobora do Zagreba na posao - odgovorio je Zurovec.

