TRI PRIORITETA ZA 2026.

Plenković: Uz brojne izazove Hrvatska je ostala stabilna i sigurna uz gospodarski rast

U novog 2026. godini premijer Plenković je zaželio svim Hrvaticama i Hrvatima u domovini i inozemstvu te svim sugrađanima  obilje zdravlja, mira, radosti te obiteljskog i prijateljskog zajedništva, priopćeno je iz Vlade RH

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković čestitao je Hrvaticama i Hrvatima u domovini i inozemstvu i svim sugrađanima sretnu i uspješnu novu 2026. godinu, naglasivši da je Hrvatska, u složenim globalnim okolnostima  2025., ostala stabilna i sigurna, uz gospodarski rast brži od prosjeka EU.

- Iako ispunjena brojnim izazovima, 2025. je bila je još jedna godina napretka za hrvatske građane, gospodarstvo i državu. U složenim globalnim okolnostima koje su zahvatile mnoge zemlje, Hrvatska je ostala stabilna i sigurna, uz gospodarski rast brži od prosjeka Europske unije, visoku zaposlenost i A investicijski kreditni rejting - istaknuo je premijer Plenković u novogodišnjoj čestitci, priopćeno je iz Vlade RH.

Ima tri priroriteta za Hrvatsku u 2026.

Tri su ključna prioriteta u 2026. godini: viša kvaliteta života građana, uređenija i otpornija država te snažnije gospodarstvo i međunarodni položaj Hrvatske, dodao je.

- Svjesni smo da pred nama ima još posla te da moramo nastaviti ustrajno raditi kako bi koristi gospodarskog rasta osjetilo svako hrvatsko kućanstvo - rekao je predsjednik Vlade Plenković.

Naglasio je kako je novi državni proračun za iduću godinu "usmjeren  na daljnji rast plaća, mirovina i socijalnih naknada, kao i na provedbu niza razvojnih prioriteta i ulaganja diljem Hrvatske. U svim našim politikama solidarnost je glavna nit vodilja. Zato ćemo se i dalje s posebnom pažnjom skrbiti o umirovljenicima, osobama s invaliditetom i svima koji su socijalno ugroženi", rekao je Plenković.

- Nakon što smo značajno povećali rodiljne i roditeljske naknade", dodao je, Vlada RH "priprema i nove demografske mjere kako bismo osnažili obitelj i pridonijeli demografskoj revitalizaciji. Radit ćemo i na stvaranju preduvjeta za priuštivo stanovanje mladih te provoditi velik ciklus ulaganja u izgradnju i obnovu škola i vrtića. Nastavljamo modernizirati i opremati Hrvatsku vojsku, policiju, civilnu zaštitu i sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti, unaprjeđivati položaj hrvatskih branitelja te gradnju veteranskih i braniteljskih centara - naglasio je Plenković.

Na međunarodnom planu ključni cilj pristupanje OECD-u

- Na međunarodnom planu, ključni cilj u idućoj godini je pristupanje OECD-u, čime potvrđujemo svoju poziciju među četrdesetak najnaprednijih gospodarstava svijeta. Hrvatska predsjeda inicijativama Triju mora i MED9, što je prilika za afirmaciju naših strateških interesa kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje. Pružat ćemo snažnu potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini i graditi jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske - dodao je premijer Plenković.

- Uz mjerljive pokazatelje, Hrvatsku vodimo u smjeru rasta, održivog razvoja i društvene solidarnosti, a tim putem nastavljamo i dalje. Vjerujem da će i 2026. biti godina daljnjeg napretka i uspjeha -zaključio je u čestitci predsjednik Vlade RH.

